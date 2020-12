Parodia z testami przed TCS. Niemcy też sprawdzili. Horngacher: Przedziwna sytuacja

Fizjoterapeuta razem z Klemensem Murańką był jedną z czterech osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa spośród 760, które przechodziły badania przed zawodami. Zaraz po tym, jak otrzymał wynik, miał opuścić Oberstdorf własnym transportem. Nie był także w bezpośrednim kontakcie z zawodnikami czy niemieckim sztabem, jak oceniły lokalne władze sanitarne.

Ponowny test niemieckiego fizjoterapeuty także negatywny. Kolejne niepotrzebne zamieszanie

We wtorek rano podobnie jak w przypadku Murańki, tak i niemieckiemu fizjoterapeucie przyszedł negatywny wynik testu. - Negatywny był zarówno ten szybszy test, jak i PCR. Więc to przedziwna sytuacja - skomentował Stefan Horngacher wypowiadający się w komunikacie DSV.

Wciąż nie wiadomo, czy fizjoterapeuta dołączy do zespołu ani, czy będzie wracał do niemieckiego sztabu już na zawody w Garmisch-Partenkirchen. To kolejna sytuacja z niepotrzebnym zamieszaniem po jak się okazało fałszywie pozytywnym testem na koronawirusa podczas zawodów w Oberstdorfie.

Wtorek ze zmienionym programie. Najpierw seria tylko dla Polaków, pozostałe dla wszystkich zawodników

Zarówno polskich, jak i niemieckich zawodników czeka teraz start w odświeżonym i zmienionym wtorkowym programie zawodów w Oberstdorfie.

14.30 - trening dla siedmiu Polaków (przy negatywnych wynikach testów z poniedziałkowego wieczoru)

15.00 - seria próbna dla wszystkich 62 skoczków

16.30 - pierwsza seria konkursowa z udziałem wszystkich 62 skoczków

Zawody w Oberstdorfie są pierwszymi w 69. Turnieju Czterech Skoczni - potem rywalizacja przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen (31 grudnia - 1 stycznia), Innsbrucka (2-3 stycznia) i Bischofshofen (5-6 stycznia). Zwycięzcą imprezy w zeszłym sezonie był Dawid Kubacki.