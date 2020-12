Polacy startują w Oberstdorfie. Gdzie i o której godzinie obejrzeć konkurs TCS? Transmisja

To musiała być długa noc dla polskich skoczków, którzy w poniedziałek zostali wykluczeni z pierwszych zawodów Turnieju Czterech Skoczni. Później sytuacja się jednak diametralnie zmieniła. Sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel, poinformował, że we wtorkowy poranek polscy skoczkowie mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa! To oznacza, że kadra Michala Doleżala została dopuszczona do zawodów w Oberstdorfie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch wymownie skomentował zamieszanie z wykluczeniem polskich skoczków

Dyrektor PŚ nie zapanował nad chaosem. Na pytania Małysza wzruszał ramionami

Zawody w Oberstdorfie są pierwszymi w 69. Turnieju Czterech Skoczni - potem rywalizacja przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen (31 grudnia - 1 stycznia), Innsbrucka (2-3 stycznia) i Bischofshofen (5-6 stycznia). Zwycięzcą imprezy w zeszłym sezonie był Dawid Kubacki.

Jaki jest plan wtorkowych zawodów?

14.30 - trening dla siedmiu Polaków

15.00 - seria próbna dla wszystkich 62 skoczków

16.30 - pierwsza seria z udziałem wszystkich

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV

Start pierwszej serii zaplanowano na godzinę 16:30. Relacje na żywo z Turnieju Czterech Skoczni (konkursów i kwalifikacji) są do obejrzenia w Eurosporcie 1. Ale nie tylko. Transmisja także w TVP 1 i TVP Sport. Kto skomentuje zawody? Przemysław Babiarz i Sebastian Szczęsny.

TCS. Konkurs w Oberstdorfie. Gdzie obejrzeć? Online Stream

Wtorkowe zawody można także oglądać online na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Turniej Czterech Skoczni można też śledzić w Eurosport Playerze.

FIS umywał ręce i teraz za to zapłaci. Przykład Murańki stworzył istotny precedens

Turniej Czterech Skoczni. Relacja w Sport.pl

Zawody będzie także można śledzić na portalu Sport.pl.