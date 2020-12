Polscy skoczkowie wystartują w Oberstdorfie! Negatywne wyniki testów!

Jak poinformował Sport.pl sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel, polscy skoczkowie mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa we wtorkowy poranek! To oznacza, że kadra Michala Doleżala zostanie dopuszczona do zawodów w Oberstdorfie!

