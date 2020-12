Rywal Polaków komentuje decyzję organizatorów TCS. "To najlepsze rozwiązanie"

Przypomnijmy: Klemens Murańka po powtórzeniu testu na koronawirusa, który w niedzielę dał wynik "słabo pozytywny" uzyskał informację, że nie jest zakażony. Całej polskiej kadrze zrobiono kolejną serię testów i jeśli te dadzą we wtorek rano wynik negatywny, skoczkowie zostaną dopuszczeni do rywalizacji w zawodach w Oberstdorfie.

Takie rozwiązanie wspiera większość środowiska skoków. Polacy otrzymali wsparcie już wcześniej, kilka reprezentacji przekazało Michalowi Doleżalowi, że wstawi się za sprawą skoczków do komitetu organizacyjnego zawodów, gdyby o ich udziale w nich decydowali trenerzy lub kapitanowie. Na Twitterze pisał o nich m.in. dyrektor norweskiej kadry skoczków, Clas Brede Braathen. - Jeśli to prawda [że Klemens Murańka nie ma koronawirusa - dop. red.] to mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, dzięki któremu ci znakomici sportowcy i naród pełen znakomitych narciarzy będą mogli wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni. W pełni na to zasługują! - wskazywał.

Teraz Braathen kolejny raz wspiera polską kadrę. Jeśli polski zespół zostanie dopuszczony przez władze sanitarne, zostaną przywróceni do konkursu. Szacunek dla komitetu organizacyjnego w Oberstdorfie, FIS-u oraz niemieckich władz. To dla naszego sportu najlepsze rozwiązanie. Wszyscy mamy na nie nadzieję - podkreślił Norweg.

Informacja o negatywnych testach wyników pojawiła się we wtorek o 9, co oznacza, że Polacy wystąpią w Oberstdorfie. W przypadku negatywnego testu o godzinie 14:30 tylko siedmiu polskich skoczków weźmie udział w specjalnym treningu, o 15 odbędzie się seria próbna z udziałem wszystkich zawodników, a następnie o 16:30 konkurs bez systemu KO (anulowanie wyników poniedziałkowych kwalifikacji, brak skakania w parach - przyp.red.). Zawody w Oberstdorfie są pierwszymi w 69. Turnieju Czterech Skoczni - potem rywalizacja przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen (31 grudnia - 1 stycznia), Innsbrucka (2-3 stycznia) i Bischofshofen (5-6 stycznia). Zwycięzcą imprezy w zeszłym sezonie był Dawid Kubacki.

