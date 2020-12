Stoch skomentował zamieszanie na TCS... filmikiem. Podpis mówi wszystko [WIDEO]

Poniedziałek upłynął pod znakiem zamieszania związanego z wykluczeniem reprezentacji Polski z Turnieju Czterech Skoczni. Nasi zawodnicy nie wystartowali w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie po niejednoznacznym wyniku badania na koronawirusa u Klemensa Murańki, jednak teraz, gdy kolejny test dał wynik negatywny wynik, Polacy starają się odwołać. – Premier się tym zainteresował. Teraz poczują, co to jest Polska! – powiedział dla TVP Info Adam Małysz.

Kamil Stoch: Tymczasem taki cyrk

Nasi skoczkowie nadal nie wiedzą, czy będą mogli wystartować w zawodach w Oberstdorfie. Czekają na decyzje w hotelu, gdzie humory im dopisują. Widać to po Kamilu Stochu. Opublikował on na Instagramie filmik, na którym żongluje i podpisał je hasłem: "Tymczasem taki cyrk". Nietrudno odczytać, że Polak odnosił się do zamieszania wokół reprezentacji Polski, które momentami rzeczywiście przypomina cyrk.

- Żądamy dopuszczenia do konkursu wszystkich naszych zawodników - mówi nam Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN. - Oni nie ze swojej winy nie stanęli na starcie kwalifikacji. To był wynik opieszałości organizatorów i słabej komunikacji - dodał w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem >>