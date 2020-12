Organizatorzy TCS mają plan na włączenie Polaków do rywalizacji w Oberstdorfie

Do kuriozalnych wydarzeń dochodzi w Oberstdorfie na niespełna 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego konkursu w Turnieju Czterech Skoczni. W poniedziałek przed południem polscy skoczkowie zostali wykluczeni z konkursu z powodu niejednoznacznego wyniku testu na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki.

Tego samego dnia, po godzinie 18:00, polska kadra otrzymała wynik kolejnego testu, który wykonano w poniedziałek po godzinie 11. Jak się okazało, Murańka koronawirusem zakażony jednak nie jest. Oznacza to, że nasza kadra została wykluczona z rywalizacji na podstawie niejednoznacznego wyniku testu, który został obalony dokładnym badaniem.

Polacy jednak wystartują w Oberstdorfie?!

I co teraz? O 16:30 rozegrane zostały kwalifikacje do wtorkowego konkursu, który oczywiście odbył się bez Polaków. Nie oznacza to jednak, że nasi skoczkowie w Oberstdorfie nie wystartują. I nie chodzi tu o kadrę B, która mogłaby do Niemiec dojechać.

Jak poinformował Kacper Merk z Eurosportu, jeśli kolejny test u Murańki da wynik negatywny, poniedziałkowe kwalifikacje zostaną anulowane, a kolejne odbędą się we wtorek rano. Decyzją niemieckiego sanepidu jeszcze w poniedziałek wszyscy skoczkowie przejdą kolejne testy. Ich wyniki znane będą we wtorek i to od ich wyniku zależeć będzie to, czy Polacy wystartują w Oberstdorfie.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli kwalifikacje zostaną powtórzone, to konkurs odbędzie się w tradycyjny sposób, a nie systemem KO. Początek konkursu zaplanowany jest na godzinę 16:30.