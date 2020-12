Tajner zdradza plan, by Polacy jednak wystąpili w Oberstdorfie. "Nadzwyczajna sytuacja"

Polscy zawodnicy nie dostali pozwolenia na start we wtorkowych kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, rozpoczynającego 69. Turniej Czterech Skoczni. Taką decyzję podjęły władze sanitarne po niedzielnym pozytywnym teście Klemensa Murańki. - Sytuacja jest taka, że na nas - resztę teamu - na razie nie ma nałożonej kwarantanny. Decydujące jest to, jaki przyjdzie wynik drugiego badania na miejscu Klimka Murańki, my też byliśmy przebadani i wyszło negatywnie. Wszyscy chcą informacje, a na razie my też niewiele jeszcze wiemy i nie możemy nic podać - mówi trener polskich skoczków Michal Doleżal w rozmowie z serwisem skaczemy.pl.

Apoloniusz Tajner: Zgłosimy wniosek, jeśli Klimek będzie miał negatywny wynik

Polska kadra ma już plan na to, by jednak wystąpić we wtorkowym konkursie w Obestdorfie. - Jeśli Klimek będzie miał wynik negatywny, to zgłosimy wniosek o dopuszczenie reszty kadry do wtorkowego konkursu bez kwalifikacji. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc trzeba szukać różnych rozwiązań. Oczywiście nie mam na myśli samego Klimka, bo on tak czy inaczej wraca do kraju. Wysyłamy z Polski do Niemiec karetkę - zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" prezes PZN Apoloniusz Tajner.

Wszystko zależy więc od wyniku drugiego testu Murańki. Pierwszy wynik został określony jako "schwach positiv", co można przetłumaczyć jako "słabo pozytywny". - Jesteśmy teraz w kontakcie z Polskim Związkiem Narciarskim, z Adamem Małyszem i nawet mamy warianty działania, ale czekamy na wynik Klimka. Od tego wszystko zależy. Musimy czekać na decyzje, ale są warianty na wypadek, jeśli Klimek albo niektórzy zawodnicy musiałby się wrócić. Zmieni się także organizacja naszych wyjazdów na zawody do końca sezonu, będziemy chcieli wprowadzić usprawnienia - tłumaczył Doleżal.

Polacy mają nadzieję na to, że pierwsza kadra będzie mogła wystartować w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Wszystko zależy jednak od decyzji lokalnych władz sanitarnych. Jeśli nie będzie to możliwe, na kolejne konkursy TCS pojadą skoczkowie, którzy rywalizowali w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu.