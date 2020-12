Lider Pucharu Świata jednoznacznie ocenił wykluczenie Polaków z 1. konkursu Turnieju Czterech Skoczni

Polscy skoczkowie nie wystąpią w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. W poniedziałek nasi reprezentanci zostali wykluczeni z zawodów po tym, jak test na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki dał niejednoznaczny wynik.

Na razie nie wiadomo, czy Polacy będą mogli wystartować w kolejnych konkursach. Jedno jest jednak pewne: brak naszych skoczków w pierwszym konkursie oznacza, że nasi zawodnicy nie mają najmniejszych szans na zwycięstwo w całym cyklu.

Granerud: To dobra decyzja

- To bardzo smutne. Szkoda, że tak się stało, ale należało tak zrobić, skoro tak zadecydowały władze. Uważam, że ze względów zdrowotnych to dobra decyzja, choć jest to spora strata - powiedział aktualny lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud.

Stanowisko w tej sprawie zabrał też trener norweskiej kadry, Alexander Stoeckl. - Wiemy, ile pracy Polacy włożyli, by walczyć o zwycięstwo. W ostatnich latach byli bardzo silni, wielokrotnie ciesząc się ze zwycięstw. Biorąc pod uwagę całą rodzinę skoków narciarskich to dobra decyzja, choć jest to dla niej także duża strata - powiedział.

Konkurs główny w Oberstdorfie rozpocznie się we wtorek o godzinie 16:30. Półtorej godziny wcześniej zacznie się seria próbna. Na poniedziałek na 16:30 zaplanowane są zaś kwalifikacje.