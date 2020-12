Kinga Rajda opublikowała pierwsze zdjęcie po fatalnym upadku na MP! Rany już się goją

Rajda zajmowała drugie miejsce po pierwszej serii zawodów o mistrzostwo Polski kobiet na skoczni w Wiśle-Malince, ale w finałowej serii fatalnie upadła. Zawodniczka długo nie mogła się pozbierać z zeskoku i została z niego zniesiona przez służby medyczne, a następnie zawieziona do szpitala na dodatkowe badania. Te wykluczyły jednak na szczęście poważniejszy uraz Polki.

Kinga Rajda bez poważniejszej kontuzji po upadku na MP w Wiśle

- Myślę, że na jej upadek nałożyły się dwa czynniki. Kinga popełniła błąd, który zdarza się jej już od dłuższego czasu. Przy wychodzeniu z progu bardzo rozszerza czubki nart. Przy takim skoku i trudnych warunkach ta narta może dostać powietrze od góry i wtedy ją ściąga na dół. Tak było dzisiaj w przypadku Kingi - dostała powietrza na nartę i ona ją ciągnęła w dół przez cały lot do zeskoku. Stąd tak duże problemy przy lądowaniu. Widać było, jak dziś w Wiśle wiało, więc sytuacja była jeszcze trudniejsza - ocenił dla Sport.pl były trener kadry polskich skoczkiń, Krystian Długopolski.

Kinga Rajda jeszcze we wtorek wróciła do domu i jak mówił nam Andrzej Wąsowicz, dyrektor skoczni w Wiśle, "czuła się dobrze, choć była mocno poobijana". Miała także rany na twarzy, bo jak przekazał prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner, przy upadku narta Kingi przebiła jej okulary i przez to poraniła twarz.

Rajda pokazała twarz, rany już się goją. MP pozostaną niemiłym wspomnieniem

W pierwszy dzień świąt skoczkini opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, że blizny nie są duże i już się goją.

Kinga Rajda opublikowała pierwsze zdjęcie po upadku w Wiśle Instagram Kingi Rajdy

Wygląda na to, że upadek pozostanie dla Rajdy tylko niemiłym wspomnieniem. We wtorek obchodziła bowiem 20. urodziny i chciała zapewne tylko radości ze skoków podczas MP w Wiśle.

