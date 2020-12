Doprowadził do wyrzucenia trenera, teraz nie żałuje swoich słów. "Poświęciłem się"

- Nie żałuję tego, co zrobiłem. To, co stało się ze słoweńską kadrą, ma swoje plusy i minusy. W moim przypadku wyszło na to, że poświęciłem się dla niej i zostałem wykluczony - mówił Timi Zajc o sprawie skrytykowania trenera słoweńskich skoczków podczas MŚ w Planicy. Zawodnik nie wystąpi w Turnieju Czterech Skoczni i nadal czeka na szansę powrotu do Pucharu Świata.

3 Fot. Darko Bandic / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl