Legendarny Austriak wskazał faworytów Turnieju Czterech Skoczni. Wymienił wśród nich Polaka

Portal chiemgau24.de zapytał Andreasa Goldbergera o typy na Turniej Czterech Skoczni. Na początku Austriak wskazał zawodników, którzy do tej pory w tym sezonie radzili sobie najlepiej. - Halvor Egner Granerud ze swoją serią w zawodach Pucharu Świata musi być największym z faworytów także przed turniejem - stwierdził.

Goldberger wytypował faworytów TCS. "Dominacja Graneruda przypomina Kobayashiego"

- Świetnie radzi sobie z kolejnymi obiektami i warunkami, w zasadzie nie mają dla niego znaczenia, a to bardzo ważne podczas TCS. Ale żaden Norweg nie wygrał tej imprezy od czternastu lat, więc presja będzie jeszcze większa niż w przypadku innych zawodników. Jego dominacja przypomina jednak Ryoyu Kobayashiego sprzed dwóch lat, a on w pięknym stylu wygrywał turniej - opisywał Norwega Goldberger.

Były skoczek widzi spore szanse dla niemieckich skoczków - Karla Geigera i Markusa Eisenbichlera. - Z Karlem najpierw musimy wiedzieć, czy na pewno wystartuje, ale na szczęście jego zakażenie koronawirusem nie przebiegało objawowo. Jeśli ktoś ma obejść tak trudne okoliczności i wygrać to właśnie Karl. U Markusa kluczowa będzie głowa, ale na razie sprawia świetne wrażenie, nie traci swoich zalet. Doskonale zna skocznie w Oberstdorfie i Innsbrucku, to jego ulubione. "Eisei" jest w stanie wygrać, może tego dokonać - ocenił Goldberger.

"Jeśli Kamil Stoch świetnie wystartuje i będzie pewny siebie, wierzę, że wygra turniej po raz trzeci"

Co z Polakami? W zestawieniu Goldberger wskazał jednego, na którego liczy najbardziej. To Kamil Stoch. - Przekonały mnie jego skoki na ostatecznej próbie przed Turniejem w Engelbergu - zdradził. - Kamil to gość na wielkie imprezy, umie się skupić jak nikt inny. Ma 33 lata i dużo doświadczenia, które w takich momentach jest szczególnie potrzebne. Konieczny będzie dla niego świetny start. Wierzę, że jeśli świetnie zaprezentuje się już w Oberstdorfie i będzie odpowiednio pewny siebie, to wygra turniej po raz trzeci - wskazał Goldberger.

Poza głównymi faworytami były skoczek dodał także listę kilku innych zawodników, od których spodziewa się dobrego występu na niemiecko-austriackim turnieju. Podał wśród nich Anze Laniska ze Słowenii, Yukiyę Sato z Japonii czy Daniela Hubera i Stefana Krafta z Austrii.

Andreas Goldberger dwukrotnie wygrywał Turniej Czterech Skoczni - w sezonach 1992/1993 i 1994/1995. Poza tym trzykrotnie sięgał po kryształową kulę za klasyfikację generalną Pucharu Świata, ma dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich, a także siedem krążków mistrzostw świata, w tym jeden złoty - z normalnej skoczni z Lahti w drużynie w 2001 roku. 69. TCS rozpocznie się 28 grudnia na Schattenbergschanze w Oberstdorfie, a zakończy 6 stycznia w Bischofshofen na skoczni imienia Paula Auserlaitnera. W zeszłym sezonie zwycięzcą był Dawid Kubacki, który tym samym stał się trzecim Polakiem w historii, który wygrywał rywalizację w niemiecko-austriackim turnieju po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu.