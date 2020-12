Poruszające wyznanie Stefana Krafta. "Bańka pękła. Nie będę w stanie"

Jak na razie to nie jest dobry sezon dla Stefana Krafta. Zdobywa Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu pod koniec listopada zaraził się koronawirusem. Gdy już wrócił do zdrowia i miał rywalizować w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Planicy, doznał kontuzji pleców. Przez uraz Austriak nie wystąpił też w zeszłotygodniowych konkursach Pucharu Świata w Engelbergu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch przegrał z własnymi oczekiwaniami, Stękała może dać nam dużo radości"

Już w poniedziałek, 28 grudnia, rozpocznie się rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni. Tego dnia odbędą się odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu w Oberstdorfie. - To oczywiste, że nie będę tam faworytem. Przygotowania do rywalizacji były dalekie od wymarzonych - powiedział Kraft, cytowany przez portal Laola1.at.

Robert Lewandowski pobił kolejny rekord! Nikt się nawet do niego nie zbliżył

Austriak w ostatnich dniach trenował na skoczni w Seefeld. - Chciałem sprawdzić, jak na skoki po dłuższej przerwie zareaguje moje ciało. Sygnały są obiecujące. Mam teraz dużo empatii do mojego ciała. Strukturalnie moje mięśnie wyglądają dobrze. Niestety istnieją jednak zaburzenia równowagi mięśniowej, które narastały przez lata i w tym roku bańka pękła - dodał Kraft, który jednocześnie przyznał, że musi zmienić sposób trenowania.

Kraft zmienia treningi

- Nie będę w stanie ćwiczyć siłowo tak, jak przez ostatnich pięć lat. Wtedy zawsze byłem w stanie dawać z siebie maksimum, nigdy nic mnie nie bolało. W pewnym momencie zaczynamy jednak odczuwać skutki poprzednich wysiłków - powiedział.

- Turniej Czterech Skoczni? Chcę skakać jak najlepiej, chcę wygrywać, bo przecież po to się rywalizuje. Nie przejmuję się jednak miejscem, które zajmę. Chcę wytrwać w zdrowiu i wziąć udział we wszystkich konkursach. Jestem pewien, że w Oberstdorfie będzie dobrze. Wierzę w to, co robię. Zobaczymy, jak moje ciało zareaguje na kolejne zawody - zakończył.

Kucharski wcale nie pozwał Lewandowskiego, tylko jego żonę Annę i Kamila Gorzelnika. Toczą się trzy sprawy

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 29 grudnia w Oberstdorfie. Kolejne będą miały miejsce 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, 3 stycznia w Innsbrucku i 6 stycznia w Bischofshofen. Przed rokiem w TCS triumfował Dawid Kubacki.