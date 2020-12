Dwukrotny zwycięzca TCS opuści niemieckie konkursy. Powrót rywala Polaków

Jan Hoerl, Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Thomas Lackner i Markus Schiffner - to zawodnicy, których austriacki trener powołał na najbliższe konkursy. Do PŚ wraca zatem Kraft, który oddał tylko jeden skok treningowy w trakcie mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy, a wcześniej pauzował przez zakażenie koronawirusem.

Powrót Krafta, Turniej Czterech Skoczni bez Gregora Schlierenzauera

W składzie zabrakło natomiast Gregora Schlierenzauera. Rekordzista PŚ pod względem liczby zwycięstw (Austriak ma ich 53) w tym sezonie zajął tylko 44. miejsce w Wiśle, a także 30. i 24. w Engelbergu. Zamiast niego do składu poza Kraftem wrócił także Markus Schiffner, który pauzował od drugiego konkursu PŚ w Niżnym Tagile przez kwarantannę. Niewykluczone, że Schlierenzauer wróci do składu na austriacką część turnieju, bo tam Widhoelzl będzie mógł skorzystać z tzw. grupy krajowej - powiększeniu liczby startujących zawodników do trzynastu ze względu na rolę gospodarza zawodów.

Schlierenzauer już dwukrotnie opuszczał turniej - dwa i cztery lata temu. Wcześniej w swojej karierze dwa razy wygrywał Turniej Czterech Skoczni w sezonach 2011/2012 i 2012/2013. Austriacy są rekordzistami pod względem triumfów w tym prestiżowym turnieju - łącznie zwyciężali aż szesnaście razy.

Turniej Czterech Skoczni już od 28 grudnia

69. TCS rozpocznie się 28 grudnia na Schattenbergschanze w Oberstdorfie, a zakończy 6 stycznia w Bischofshofen na skoczni imienia Paula Auserlaitnera. W zeszłym sezonie zwycięzcą był Dawid Kubacki, który tym samym stał się trzecim Polakiem w historii, który wygrywał rywalizację w niemiecko-austriackim turnieju po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu.

