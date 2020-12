Gdzie i o której konkurs mistrzostw Polski w skokach narciarskich? Transmisja TV, stream online

Polscy skoczkowie po zawodach PŚ w Engelbergu mają bardzo napięty terminarz. Zanim rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni kadra prowadzona przez Michala Doleżala stanie do rywalizacji w mistrzostwach Polski.

Mistrzostwa Polski w skokach w Wiśle. Wiatr może utrudnić przeprowadzenie zawodów

Tym razem zawody nie odbędą się 26 grudnia, jak to bywało co roku, a 22 grudnia. Powodem jest pandemia koronawirusa, która znacznie utrudniła plany polskiej kadrze. - Ze świąt został wam tylko wigilijny wieczór i pierwszy dzień świąt. W drugi dzień świąt wyjeżdżamy na Turniej Czterech Skoczni o 5 rano - takie słowa usłyszeli polscy skoczkowie narciarscy w ostatnią niedzielę. A wszystko przez lockdown wprowadzony w Niemczech, duże ograniczenia i konieczność pędzenia do Niemiec, by przekroczyć granicę, zanim skończy się 48-godzinna ważność testu. Turniej Czterech Skoczni wystartuje już w poniedziałek 28 grudnia, bo wtedy rozegrane zostaną treningi i kwalifikacje. Ale w Oberstdorfie trzeba być dzień wcześniej, bo Niemcy zaplanowali jeszcze swoje testy na obecność koronawirusa i ich wyniki powinny przyjść w poniedziałek 28 grudnia - napisał dziennikarz Sport.pl Piotr Majchrzak.

Mistrzostwa Polski w Wiśle zapowiadają się bardzo ciekawie. Na starcie mają stanąć wszyscy najlepsi polscy skoczkowie. Zawody zostały przeniesione z Zakopanego do Wisły, ponieważ w stolicy polskich Tatr trwa obecnie remont infrastruktury wokół skoczni. Nie wiadomo, czy konkurs dojdzie do skutku, ponieważ prognozy pogody nie są zbyt pomyślne. W Wiśle od samego rana pada deszcz, a średnia prędkość wiatru podczas konkursu może wynosić 4 m/s. Możliwe są również silny podmuchy wiatru nawet do 11 m/s.

Poprzednie zawody o prymat w naszym kraju odbyły się jesienią na igielicie w Szczyrku. Wtedy złoty medal zdobył Dawid Kubacki, drugi był Andrzej Stękała, a trzeci Klemens Murańka. Sensacyjnie poza podium był wówczas Piotr Żyła, natomiast Kamil Stoch nie wziął udziału w zawodach z powodu przeziębienia.

Na skoczni im. Adama Małysza o MP rywalizować będą również panie po raz pierwszy w historii. Na 14:35 zaplanowano I serię konkursową, a na 15:35 II serię. Cała impreza ma odbyć się bez udziału publiczności z powodu obostrzeń wywołanych przez pandemię koronawirusa.

Kiedy i o której konkurs MP w skokach narciarskich? Transmisja TV, stream online

Konkurs mistrzostw Polski seniorów został zaplanowany na wtorek 22 grudnia. Początek pierwszej serii o godz. 14:45. Transmisja w TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej, a od drugiej serii (g. 16:05) zmagania będzie można również oglądać na antenie TVP1. Relacja tekstowa na żywo również na Sport.pl. Wcześniej, bo o 13:45 zaplanowana została seria próbna.