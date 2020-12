Piotr Żyła o krok od podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata! Inny Polak spadł

W niedzielę Piotr Żyła był najlepszym Polakiem podczas konkursu w Engelbergu. Wiślanin stanął na podium i zajął trzecie miejsce. Żyła walczył o trzecią wygraną w karierze, ale pomimo prowadzenia po pierwszej serii ostatecznie wyprzedzili go Halvor Egner Granerud i Markus Eisenbichler.

Żyła blisko podium klasyfikacji generalnej PŚ! Granerud powiększył przewagę

Czołówka klasyfikacji generalnej się nie zmieniła. Liderem pozostał zwycięzca piątego kolejnego konkursu z rzędu, Halvor Egner Granerud. Norweg ma już 600 punktów i przewagę 137 nad drugim Niemcem Markusem Eisenbichlerem.

Na podium jest także Robert Johansson, który ma 244 punkty. Norwega goni Piotr Żyła, który po sobocie miał do niego stratę 42 punktów, ale zmniejszył ją już do zaledwie sześciu punktów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 600 punktów

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 463 pkt.

3. Robert Johansson (Norwegia) - 244 pkt.

4. Piotr Żyła (Polska) - 238 pkt.

5. Anze Lanisek (Słowenia) - 219 pkt.

6. Pius Paschke (Niemcy) - 212 pkt.

7. Dawid Kubacki (Polska) - 205 pkt.

8. Yukiya Sato (Japonia) - 193 pkt.

9. Daniel Huber (Austria) - 182 pkt.

10. Kami Stoch (Polska) - 178 pkt.

...

17. Andrzej Stękała (Polska) - 88 pkt.

24. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 58 pkt.

26. Paweł Wąsek (Polska) - 55 pkt.

33. Klemens Murańka (Polska) - 47 pkt.

45. Maciej Kot (Polska) - 17 pkt.

49. Jakub Wolny (Polska) - 16 pkt.

61. Stefan Hula (Polska) - 2 pkt.

63. Tomasz Pilch (Polska) - 1 pkt.

Spadł Kubacki, w "dziesiątce" pozostaje Kamil Stoch!

W klasyfikacji spadł za to do tej pory piąty Dawid Kubacki. Polak jest teraz na siódmej pozycji, ma 205 punktów, a wyprzedzili go Anze Lanisek (219 punktów) i Pius Paschke (212 punktów). W "dziesiątce" wciąż jest także Kamil Stoch, który na razie zgromadził 178 punktów.

Kolejna szansa na powiększenie dorobku przez zawodników nadejdzie w dniach 28-29 grudnia, gdy w Obsertdorfie rozpocznie się 69. Turniej Czterech Skoczni. Jego zakończenie zaplanowano natomiast na 6 stycznia w Bischofshofen. Relacje na żywo na Sport.pl.