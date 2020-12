Znamy skład na 69. Turniej Czterech Skoczni! Michał Doleżal nie miał żadnych wątpliwości

Na Turnieju Czterech Skoczni, który startuje tuż po świętach, Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka oraz Maciej Kot, który w ten weekend wywalczył dla Polski siódme miejsce na kolejny period Pucharu Świata.

Absolutna transparentność wyborów

Skład reprezentacji Polski na Turniej Czterech Skoczni nie może budzić żadnych wątpliwości. W tym roku kadra narodowa to aż 13 zawodników, z czego właściwie 10 skoczków prezentuje dobry poziom, który może premiować ich do występu w Pucharze Świata. Trener musi więc uniknąć niedomówień, dlatego postawił na absolutną transparentność działań. Jeśli to Maciej Kot wywalczył dla Polski siódme miejsce, to stało się jasne, że to on pojedzie na TCS.

Skoczek z Zakopanego ma dużo szczęścia, bo w Ruce zdobył w sumie 124 punkty i o włos wyprzedził Jakuba Wolnego (123 punkty). Dzięki temu będzie miał jednak okazje na pokazanie się w prestiżowym cyklu. TCS wystartuje 28 grudnia w Oberstdorfie. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje.

Świetny występ Polaków w Engelbergu

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, a trzecie miejsce zajął Anze Lanisek. Polacy zaliczyli rewelacyjny konkurs, bo aż czterech biało-czerwonych znalazło się w czołowej dziesiątce.

