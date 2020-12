Polacy w świetnej sytuacji w Pucharze Narodów. Możemy gonić liderów

Polscy skoczkowie, pomimo kręcącego wiatru, w Engelbergu skakali dobrze już od piątkowych serii treningowych. W konkursie potwierdzili, że do Szwajcarii przyjechali w wysokiej dyspozycji. Pięciu naszych reprezentantów zdobyło w sobotę punkty, z czego aż czterech zajęło miejsca w czołowej dziesiątce.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch przegrał z własnymi oczekiwaniami, Stękała może dać nam dużo radości"

Kamil Stoch, który z Egnerem Granerudem przegrał o zaledwie 2,2 pkt, był drugi (dwa razy skoczył po 134 metry), na piątej lokacie uplasował się Piotr Żyła (128,5 i 131 metrów), siódmej Andrzej Stękała (125 i 131,5 metra), a dziewiątej Dawid Kubacki (125 i 132,5 metra). Na 25. miejscu rywalizację zakończył Aleksander Zniszczoł (127,5 i 118 metrów). Bez punktów został za to Klemens Murańka (115,5 metra).

Kamil Stoch skomentował swoje podium w Engelbergu. "Ja wam mogę obiecać różne rzeczy"

Polacy mocni w Pucharze Narodów

Biało-czerwoni zdobyli razem do klasyfikacji Pucharu Narodów 196 punktów. W rankingu drużynowym są na 3. pozycji, tracąc 209 punktów do Niemców i 260 do Norwegów.

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

Norwegia 1312 pkt Niemcy 1261 Polska 1052 Austria 793 Słowenia 639 Japonia 612 Rosja 195 Szwajcaria 152 Kanada 45 Estonia 24 Finlandia 22 Włochy 8 USA 3

Wielki awans Kamila Stocha po podium w Engelbergu! Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata

Kolejny konkurs indywidualny Pucharu Świata w Engelbergu zaplanowano na niedzielę 20 grudnia. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 16, a półtorej godziny wcześniej odbędą się kwalifikacje. Relacja na żywo na Sport.pl.