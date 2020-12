Żyła o 0,6 punktu od wygrania kwalifikacji! Świetne skoki Polaków. Wszyscy z awansem

Piotr Żyła najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Engelbergu. Polak skoczył 132,5 metra i był drugi. Wyprzedził go tylko Japończyk Yukiya Sato. Do pierwszej serii sobotniej rywalizacji awansowało wszystkich sześciu Polaków.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta