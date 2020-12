Timi Zajc komentuje wyrzucenie z kadry. "Najwyższy czas. To śmieszne"

Zajc po dwóch seriach rywalizacji w Planicy był sklasyfikowany na 27. miejscu, skoczył 205 i 199 metrów. Najlepszy ze Słoweńców, Anze Lanisek zajmował dopiero 17. miejsce. Zajc nie wytrzymał i postanowił w ostrych słowach skomentować ostatnie wydarzenia, które działy się wewnątrz słoweńskiej kadry. - Wszystko dzisiaj się rozpadło. Trenowałem przez całe lato, by dzisiaj latać w kierunku pierwszej linii. Trenerzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to - zaczął swój wpis na Instagramie skoczek. Niestety musisz z nimi pracować, bo w innym razie wyrzucą cię z reprezentacji. Dlatego chcę, żeby główny trener wziął na siebie odpowiedzialność za słabe wyniki wszystkich słoweńskich skoczków narciarskich. Wszyscy chcemy zdobywać medale, ale jak się okazało, przez ostatnie dwa lata moje wyniki stały się coraz gorsze. Mogę tylko powiedzieć: bardzo dziękuję i do widzenia - napisał Zajc, krytykując słoweński sztab.

Zajc na wpis w mediach społecznościowych został wyrzucony ze słoweńskiej kadry. Zbytnio się tym jednak nie przejął, bo w słoweńskiej telewizji Zype ponownie skrytykował trenera Gorazda Bertoncelja (w sobotę rano przestał on pełnić funkcję trenera Słoweńców). - Teraz jest najwyższy czas, aby trener odpowiedział za porażkę. Na moją krytykę odpowiedziano moim wykluczeniem. To śmieszne - przyznał.

I dodał: Wszyscy mieliśmy wielkie ambicje, bo to są mistrzostwa świata w naszym kraju. Słoweńcy są znani z dobrych lotów, ale po dwóch latach jesteśmy wypaleni. Przyczyna leży więc gdzie indziej.

Dla Zajca MŚ w lotach w Planicy były wielkim celem na ten sezon. Jeszcze rok temu marzył o zdobyciu tu złotego medalu, ale od początku obecnego sezonu Pucharu Świata prezentuje słabszą formę. Dla drugiego skoczka PŚ w lotach w zeszłym sezonie był to debiut podczas tej imprezy. Jego największym osiągnięciem pozostaje zwycięstwo w konkursie PŚ na mamucie w Oberstdorfie z lutego 2019 roku.