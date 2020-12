Połowa konkursu mistrzostw świata w lotach za nami. Polacy w rolach drugoplanowych

Polacy po pierwszej serii nie mogli być z siebie zadowoleni. Najlepszy z nich, Piotr Żyła był 8., ale ze stratą aż 21,3 punktu do lidera. Andrzej Stękała był 9 (21,5 pkt.), Dawid Kubacki 10. (24,9 pkt.), a Kamil Stoch po nieudanej próbie zajmował 13. miejsce, ze stratą aż 35,9 punktu do lidera.

Po pierwszej serii niespodziewanym liderem był Karl Geiger, który w niesprzyjających warunkach poleciał aż 241 metrów i wyprzedzał o 2,3 punktu Michaela Hayboecka. Austriak trafił na kapitalny wiatr, wykorzystał go i osiągnął 245,5 metra. Trzeci był Jewgienij Klimow po skoku na 237. metr.

Polacy w drugiej serii skakali nieco lepiej. Zaczął Kamil Stoch, od skoku na 229 metrów, dzięki czemu przesunął się na 8. miejsce. Dawid Kubacki skoczył 215,5 metra w trudnych warunkach, przez co spadł na 12. pozycję. Andrzej Stękała skoczył tyle samo co Kubacki, co pozwala mu zajmować na półmetku rywalizacji 10. miejsce. Piotr Żyła wyciągnął 224,5 metra i po dwóch skokach jest 7.

Po dwóch seriach prowadzi Karl Geiger. Niemiec wyprzedza o 4,6 punktu Norwega Halvora Egnera Graneruda, a o 5,5 punktu Niemca Markusa Eisenbichlera. W sobotę od 16:00 kolejne dwie serie rywalizacji. O 15:00 rozpocznie się seria próbna. Relacja w Sport.pl.

