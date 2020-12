Stefan Kraft wydał oświadczenie po kolejnym ciosie. "To potwierdza, co powiedziałem"

Stefan Kraft, zdobywca Kryształowej Kuli w zeszłym sezonie, ostatnio pauzował z powodu koronawirusa. Teraz wrócił na skocznie, ale nie na długo. Nie wystartuje w mistrzostwach świata, bo został wycofany z kwalifikacji. Jak się okazało, Krafta w kwalifikacjach zabrakło przez kontuzję pleców.

REKLAMA

Kraft może czuć się tym bardziej zawiedziony, że w pierwszym czwartkowym treningu oddał kapitalny skok. Gdy jednak dotarł do szatni, poczuł ból pleców. Na tyle silny, że zawodnik nie był w stanie stać o własnych siłach.

Czarny koń do medalu na MŚ w lotach. Jako jedyny lata w Planicy tak daleko!

Stefan Kraft wydał specjalne oświadczenie. "Torba niespodzianek"

Kraft kilkanaście godzin po opuszczeniu kwalifikacji wydał oficjalne oświadczenie. "Mój plan i koncepcja nadchodzących dni były świetne. Rzadko kiedy czułem się tak komfortowo podczas mojego pierwszego skoku w lotach, jak tu w Planicy" - napisał. "Najwyraźniej po prostu musiało być inaczej. Najpierw koronawirus, teraz moje plecy zgłosiły ten sam problem, co latem. A całkiem dobrze opanowałem ich historię. Wydaje się jednak, że po tych dwóch tygodniach [w kwarantannie - red.] bez stresu i treningu organizm ponownie zareagował - dodał.

"To pokazuje i niestety potwierdza to, co powiedziałem cztery lub pięć tygodni temu. W tym sezonie będę "torbą niespodzianek" i muszę zobaczyć, jak moje ciało sobie poradzi" - zakończył Kraft.

Schmitt ma pewniaka do mistrzostwa świata. Boi się Stocha, a "Żyła nie zna strachu"

W piątek w Planicy odbędą się dwie pierwsze serie indywidualnych MŚ w lotach. W sobotę trzecia i czwarta seria. Na niedzielę zaplanowano zawody drużynowe.