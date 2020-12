Alarm tuż przed MŚ w lotach narciarskich! "Stefan Horngacher rozpęta burzę"

Czwartkowym treningiem i kwalifikacjami rozpoczną się tegoroczne mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Planicy. W związku z trwającą na świecie pandemią, wszyscy zawodnicy przed początkiem rywalizacji będą musieli przejść testy na obecność koronawirusa. To normalne. To, co jednak normalne nie jest, to warunki, w jakich skoczkowie mają być poddani testom.

Kontrowersje przed mistrzostwami świata w lotach. " Mocny początek jednej z najważniejszych imprez sezonu"

Jak się okazuje, skoczkowie będą poddawani testom w małej przychodni w Planicy, gdzie przewijać się też będą inni, niezwiązani z zawodami pacjenci. W takim miejscu ryzyko zakażenia koronawirusem jest bardzo duże. "Bańka, płatek śniegu? Klasyczna przychodnia w małym miasteczku, tłoczenie się w ciasnych korytarzach, gdzie przewija się masa przypadkowych ludzi..." - napisał na Twitterze Dominik Formela. "Mocny początek jednej z najważniejszych imprez sezonu" - dodał dziennikarz portalu skijumping.pl.

"Jak już Niemcy dojadą do punktu poboru wymazów na Covid w Planicy... to myślę, że trener Stefan [Horngacher] rozpęta taką burzę, jakiej dawno nie było" - dodał Kacper Merk z Eurosportu.

Dzięki Wąskowi wyrównaliśmy kolejny historyczny rekord! Trener mówi o sześciu orłach, ale mógł nie doszacować

Nawiązanie do Horngachera nie dziwi. Wiadomo bowiem, że trener niemieckiej kadry to jeden z najbardziej restrykcyjnych trenerów, jeśli chodzi o względy sanitarne. Dowodem na to były m.in. ostatnie konkursy Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Niemcy, jako jedna z nielicznych reprezentacji, przyjechali do Rosji w najsilniejszym składzie. Aby zminimalizować ryzyko Horngacher wprowadził w niemieckiej kadrze specjalny reżim sanitarny. "Stefan Horngacher pilnuje tu w Rosji wszystkiego - czyli właściwie klasycznie - nie ma mowy o żadnych wywiadach z zawodnikami, wszyscy w niemieckiej kadrze poza pokojami chodzą w rękawiczkach, a Markus Eisenbichler to chyba w ogóle ani razu nie opuścił pokoju" - pisał na Twitterze wspomniany wcześniej Kacper Merk.

Plan mistrzostw świata w lotach w Planicy:

Czwartek, 10.12.2020:

- 13.30 - Oficjalny trening

- 16.00 - Kwalifikacje

Piątek, 11.12.2020:

- 15.00 - Seria próbna

- 16.00 - Konkurs indywidualny

Sobota, 12.12.2020:

- 15.00 - Seria próbna

- 16.00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 13.12.2020:

- 15.00 - Seria próbna

- 16.00 - Konkurs drużynowy