Spadek Polaków w Pucharze Narodów pomimo świetnych wyników! Zmiana lidera [KLASYFIKACJA]

Niemcy, którzy byli liderami klasyfikacji przed weekendem w Niżnym Tagile mieli nad Polakami sporą, 203-punktową przewagę. Po zawodach w Rosji Niemcy nie są na pierwszej pozycji, a polscy skoczkowie spadli na trzecie miejsce. Strata kadry Doleżala do nowych liderów, Norwegów nie wzrosła jednak tak znacznie, jak można się było tego spodziewać.

Polacy wyprzedzeni w Pucharze Narodów. Strata do liderów wzrosła do ponad 300 punktów, ale mogła być większa

To właśnie kadra Norwegii sprawiła, że Polacy spadli na trzecie miejsce w klasyfikacji. Po niedzielnym norweskim podium - wygrał Halvor Egner Granerud przed Robertem Johanssonem i Mariusem Lindvikiem - Norwegowie mają już 1164 punkty w Pucharze Narodów. Niemcy tracą do nich zaledwie 20 punktów.

Polacy z dorobkiem 856 punktów znaleźli się na trzeciej pozycji. Dzięki świetnym występom Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska kadra Michala Doleżala, pomimo braku najlepszych zawodników w składzie na rosyjskie konkursy PŚ, traci do Norwegów o 105 punktów więcej niż brakowało im do Niemców po konkursach w Ruce - aktualnie jest to 308 punktów.

Strata Polaków do liderów mogłaby być wyższa, ale najlepszy zawodnik niemieckiej kadry, Markus Eisenbichler najpierw zaliczył najwyższy spadek w historii zawodów PŚ w sobotę, a w niedzielę nie był w stanie przeciwstawić się Norwegom. Gdyby wygrał pierwszy konkurs, sytuacja w klasyfikacji mogłaby być zupełnie inna.

Spokojnie wygląda natomiast przewaga Polaków nad kolejnymi reprezentacjami. Austriacy tracą do nich 108 punktów, a Japończycy już 291. Ci pierwsi nie mogli zdobyć punktów w drugim konkursie - czterech austriackich skoczków miało pozytywny wynik testu na koronawirusa i cała kadra nie wzięła udziału w kwalifikacjach, a później pierwszej serii zawodów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

Norwegia - 1164 punkty Niemcy - 1144 punkty Polska - 856 punktów Austria - 748 punktów Japonia - 565 punktów Słowenia - 519 punktów Rosja - 181 punktów Szwajcaria - 148 punktów Kanada - 29 punktów Estonia - 24 punkty Finlandia - 11 punktów Włochy - 8 punktów USA - 3 punkty Czechy i Bułgaria - 0 punktów

Kolejne zawody PŚ odbędą się dopiero w weekend 19-20 grudnia w Englebergu w Szwajcarii. W przyszły weekend zaplanowano mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Planicy. Impreza w Słowenii nie liczy się do klasyfikacji PŚ. Zaprezentuje się tam sześciu polskich skoczków - Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz bardzo dobrze prezentujący się w Niżnym Tagile Aleksander Zniszczoł.