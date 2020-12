Ponad 250 punktów straty najlepszego z Polaków do lidera PŚ. Spory awans Wąska!

Halvor Egner Granerud wygrał drugi konkurs PŚ w Niżnym Tagile, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Norweg ma w dorobku aż 400 punktów. Drugi Markus Eisenbichler traci do niego 67 punktów. Na trzeciej pozycji znalazł się Robert Johansson, który ma 220 punktów.

Granerud powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Kubacki z dużą stratą

Najlepszym z Polaków pomimo absencji w Niżnym Tagile pozostaje Dawid Kubacki, który ma 256 punktów straty do Graneruda. Jest piąty, spadł o dwie pozycje w stosunku do stanu sprzed konkursów w Niżnym Tagile. Na ósme miejsce spadł za to Piotr Żyła, który do tej pory zgromadził 133 punkty. Osiemnasty jest natomiast Kamil Stoch, który ma 62 punkty.

Dzięki świetnemu wynikowi z niedzieli - szóstym miejscu w konkursie - na 21. pozycji w klasyfikacji jest Paweł Wąsek (55 punktów), a na 24. miejscu szósty w sobotę na obiekcie "Bocian" w Niżnym Tagile, Aleksander Zniszczoł (52 punkty). Wąsek od konkursów w Ruce awansował o 12 pozycji, Zniszczoł wcześniej był nieklasyfikowany, bo nie punktował.

Pozostali Polacy znaleźli się nieco niżej - 28. jest Klemens Murańka (38 punktów), 32. Andrzej Stękała (36 punktów), 42. Maciej Kot (17 punktów), 45. Jakub Wolny (16 punktów), 56. Stefan Hula (2 punkty), a ostatni, 57. ze sklasyfikowanych Tomasz Pilch (1 punkt).

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano na weekend 19-20 grudnia w Engelbergu. Skoczkowie teraz udadzą się do Słowenii, gdzie w Planicy powalczą o medale w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Wiemy już, którzy z Polaków udadzą się na jedną z głównych imprez tego sezonu, którą zaplanowano na dni 10-13 grudnia.