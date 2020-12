Życiowy rezultat Pawła Wąska! Polak w czołówce zawodów w Niżnym Tagile!

Za nami kolejny dość nietypowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę w Niżnym Tagile udział w zawodach brało tylko 48 zawodników ze względu na dyskwalifikacje w piątkowych kwalifikacjach. W niedzielę skoczków było jeszcze mniej, bo 45. A to przez zakażenia koronawirusem, które dotknęły czterech zawodników z Austrii i wykluczyły z konkursu całą sześcioosobową kadrę.

Świetne skoki Pawła Wąska w drugim konkursie w Niżnym Tagile! Punktowało dwóch Polaków

Podczas zawodów wiatr mocno kręcił. Choć wiało głównie pod narty to z różną siłą, co mocno wpływało na rezultaty poszczególnych zawodników. Konkurs zdominowali Norwegowie - wygrał Halvor Egner Granerud (135,5 i 124,5 metra) przed Robertem Johanssonem (139 i 118,5 metra) i Mariusem Lindvikiem (131,5 i 127 metrów). Dla lidera PŚ to trzecie zwycięstwo z rzędu!

Eisenbichler przeszedł do historii Pucharu Świata! Nikt nie zaliczył jeszcze takiej wpadki!

Najlepszym z Polaków w konkursie był Paweł Wąsek, który uzyskał swój życiowy rezultat - szóste miejsce po skokach na 128 i 121,5 metra. Dotychczas jego najlepszym wynikiem było 22. miejsce z tego sezonu z Ruki! Punktował jeszcze tylko jeden skoczek polskiej kadry, Aleksander Zniszczoł (113,5 i 123,5 metra), który zakończył rywalizację na 19. pozycji.

Pozostali Polacy znaleźli się poza najlepszą "trzydziestką" zawodów. Największego pecha miał Maciej Kot (114 metrów), który zajął 31. miejsce. 35. miejsce przypadło Stefanowi Huli (109,5 metra), 42. Tomasz Pilch (97 metrów), a 44., czyli przedostatnie Jakub Wolny (94 metry).

Trener polskich skoczków podał kadrę na MŚ w lotach narciarskich

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano na weekend 19-20 grudnia w Engelbergu. Skoczkowie teraz udadzą się do Słowenii, gdzie w Planicy powalczą o medale w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Wiemy już, którzy z Polaków udadzą się na jedną z głównych imprez tego sezonu, którą zaplanowano na dni 10-13 grudnia.