Historyczny sezon polskich skoczków! Rekord wszech czasów pobity! Czekaliśmy siedem lat!

Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Jakub Wolny, Tomasz Pilch i Stefan Hula - to jedenastu zawodników polskiej kadry A, którzy w tym sezonie zdobyli już punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Takiego wyniku w reprezentacji Polski jeszcze w historii nie było. A warto dodać, że Polacy osiągnęli to już w czwartym indywidualnym konkursie tego sezonu!

Do tej pory najlepszy liczbowo wynik polskiej kadry zdarzył się w sezonie 2012/2013, gdy za kadencji Łukasza Kruczka punktowało dziesięciu zawodników w całym sezonie. Niestety, przez kolejne lata nie umieliśmy powtórzyć tego wyniku. W poprzednim sezonie punkty zdobyło zaledwie ośmiu skoczków na przestrzeni całego sezonu, a dwa lata wcześniej (czyli w ostatnim roku pracy Horngachera) było to tylko siedmiu zawodników.

Można jeszcze poprawić ten rekord

Biało-czerwoni mogą w tym sezonie jeszcze powiększyć tę liczbę, bo w kadrze A mamy jeszcze Kacpra Juroszka i Jarosława Krzaka, który dołączył do pierwszej reprezentacji już w trakcie przygotowań. Obaj nie prezentują jeszcze poziomu Pucharu Świata, ale kto wie, czy w najbliższym czasie do niego nie dołączą. Wydaje się jednak, że najbliższa okazja na pobicie tego wyniku przyjdzie dopiero w Zakopanem, bo tam znowu będziemy mogli wystawić grupę krajową.

Widać, że droga, jaką wytyczył w tych przygotowaniach Michał Doleżal zaczyna przynosić skutek. To tylko pokazuje, jak dobrą decyzją Adama Małysza i Doleżala było połączenie obu kadr w skokach narciarskich. Dzięki temu wszyscy mieli możliwość podpatrywania najlepszych skoczków, a na treningach wystąpiła dużo większa rywalizacja.

Przecież jeszcze tydzień temu Aleksander Zniszczoł nie znalazł się w kadrze na wyjazd do Kuusamo, a w ten weekend w każdym skoku melduje się w czołowej dziesiątce, a w konkursie mimo trudnych warunków zajmuje najlepsze miejsce w karierze. A te zawody mogły być także przełomem dla 15. Jakuba Wolnego, który w pierwszej serii poleciał jak w najlepszych skokach w karierze, choć trzeba przyznać, że świetnie wykorzystał warunki.

Podsumujmy, bo warto: zimą 2019/2020 nasze zaplecze uzbierało 155 punktów w 27 indywidualnych konkursach. A zimą 2020/2021, która dopiero się zaczyna, skoczkowie znajdujący się w cieniu Stocha, Kubackiego i Żyły wywalczyli już 163 punkty. W zaledwie czterech konkursach. Więcej takich porównań można znaleźć w tekście Łukasza Jachimiaka