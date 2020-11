Dawid Kubacki jeszcze nigdy tak dobrze sezonu nie zaczął. To jest tempo na Kryształową Kulę?

Dwa lata temu miał ich 44. Rok temu już 103. Teraz Dawid Kubacki po trzech pierwszych startach sezonu ma 144 punkty. Więcej - 280 i 200 - zgromadzili tylko Markus Eisenbichler i Halvor Egner Granerud. Niemiec wygrał w Kuusamo w sobotę, a Norweg w niedzielę.

Kubacki był jedynym obok Eisenbichlera zawodnikiem, który oba konkursy na Rukatunturi skończył na podium (sobota: 1. Eisenbichler, 2. Piotr Żyła, 3. Kubacki, niedziela: 1. Granerud, 2. Eisenbichler, 3. Kubacki).

Podium o miesiąc szybciej

To ważne sygnały wysyłane przez naszego triumfatora Turnieju Czterech Skoczni z ubiegłego sezonu i mistrza świata sprzed dwóch sezonów. Kubacki nigdy nie błyszczał w pierwszej części sezonu. W Kuusamo na podium konkursu PŚ wskoczył 20. i 21. raz w karierze. A dopiero pierwszy i drugi raz zrobił to w zawodach listopadowych. To przyspieszenie znaczące. Dotąd nigdy nie było go w Top 3 szybciej niż wraz ze startem Turnieju Czterech Skoczni (30 grudnia 2017 i 29 grudnia 2019 w Oberstdorfie).

Niedawno pytaliśmy Kubackiego o jego cele na tę zimę. Na hasło "Kryształowa Kula" nie odpowiedział: "Skupiam się na pracy", co przecież robi, odpowiadając na prawie wszystkie pytania o wynikowe cele. - Ja sobie tego życzę. I wierzę, że mnie na to stać - stwierdził.

Nie jedzie do Rosji. "Coś za coś"

Oczywiście wygrać cały Puchar Świata to nie jest prosta sprawa. A w tym sezonie będzie to zadanie tym trudniejsze, że przeskakiwać trzeba i siebie, i rywali, i koronawirusa. - Na pewno w tym sezonie w Pucharze Świata wysoko będą ci, którzy zdołają wystartować w jak największej liczbie konkursów - zauważa Dawid. I sam mówi, że w takich okolicznościach "Odpuszczanie czegokolwiek na własne życzenie nie jest dobrym pomysłem". A jednak na własne życzenie nasi najlepsi skoczkowie odpuszczą najbliższe zawody, w Niżnym Tagile. Za tydzień w Rosji nie zobaczymy ani Kubackiego, ani piątego w generalce PŚ Piotra Żyły, ani Kamila Stocha.

- W tym wypadku jest coś za coś i chyba lepiej do Niżnego nie jechać, jeśli się chce powalczyć w Planicy - tłumaczy Kubacki. Trudno się nie zgodzić. Mistrzostwa świata w lotach w Planicy zaczną się już w czwartek 10 grudnia. Chyba rzeczywiście nie ma sensu ryzykować zakażenia w Rosji i zostania tam na kwarantannie. A nawet gdyby udało się covid przeskoczyć, zostałaby jeszcze kwestia długiej, męczącej podróży z Azji do Słowenii.

"Udało się wszystko powsadzać na miejsce"

Kubacki jest w formie i krótka przerwa od Pucharu Świata nie powinna go rozregulować. On imponuje nie tylko techniką czy mocą na progu, ale też nastawieniem mentalnym. W grudniu po raz pierwszy zostanie tatą, myślami jest mocno przy żonie i córeczce, a mimo to potrafi świetnie startować. Gdy na inaugurację w Wiśle zajął 11. miejsce, tylko przypadkiem wygadał się, że skakał z kontuzją. - Nie trafiłem z warunkami, ale ja swoją robotę wykonałem. Miejsce nie jest wymarzone, ale do kolejnego konkursu podejdę ze spokojem, bo wiem, że potrafię i jak będę miał trochę szczęścia, to będę wyżej - tłumaczył wtedy.

Dopiero zapytany co planuje robić w trakcie 30-godzinnego pobytu na promie z Niemiec do Finlandii Kubacki, opowiedział, dlaczego trochę się pooszczędza - Byłem za ambitny i przed obiadem poszedłem się poruszać, porozciągać. Jak mi łupnęło w plecach, tak trzy godziny później nie mogłem wstać. Nie wiedziałem, czy pójdę na skocznię. Mam zwichnięcie stawu żebrowo-kręgowego, ale udało się wszystko powsadzać na miejsce i boli już tylko trochę - opowiadał.

W Wiśle Kubackiego nie zatrzymała kontuzja, w Kuusamo nie przeszkodziły mu kapryśne warunki, więc pewnie i krótka przerwa mu nie zaszkodzi. Po złocie MŚ i po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni on naprawdę może powalczyć o kolejne wielkie rzeczy.