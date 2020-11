Polacy wiceliderami Pucharu Narodów! Duża strata do Niemców!

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po konkursach w Ruce niedaleko Kuusamo aż trzech polskich skoczków znalazło się w najlepszej "dziesiątce". Trzecią pozycję zajmuje Dawid Kubacki (144 punkty), piąta Piotr Żyła (133 punkty), a dziesiątą Kamil Stoch (72 punkty). To zaprocentowało dobrą pozycją kadry Michala Doleżala w Pucharze Narodów.

Drugie miejsce Polaków w Pucharze Narodów! Choć do Niemców tracimy blisko 200 punktów

Polacy są tam na drugim miejscu z dorobkiem 741 punktów. Tracą 203 punkty do prowadzących Niemców. Za nimi, na trzeciej pozycji, znaleźli się za to Norwegowie, którzy tracą do Polaków 91 punktów. Czołową "piątkę" uzupełniają Austria (584 punkty) i Japonia (426 punktów).

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po trzech konkursach:

Niemcy - 944 punkty Polska - 741 punktów Norwegia - 652 punkty Austria - 584 punkty Japonia - 426 punktów Słowenia - 348 punktów Rosja - 100 punktów Szwajcaria - 90 punktów Kanada - 29 punktów Estonia - 24 punkty Finlandia - 11 punktów Włochy - 8 punktów USA - 3 punkty Czechy i Bułgaria - 0 punktów

Kolejne zawody PŚ w skokach narciarskich zaplanowano na dni 4-6 grudnia w Niżnym Tagile. Tam Polacy mogą zyskać mniej punktów do Pucharu Narodów, bo wszyscy zawodnicy lub większość tych, którzy startowali w Ruce, nie wystąpi w Rosji i będzie się przygotowywać w Wiśle-Malince do zawodów MŚ w lotach narciarskich w Planicy.

