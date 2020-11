Awans Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata! Spadł za to inny Polak!

Kubacki awansował na trzecie miejsce z siódmego zajmowanego po pierwszej serii dzięki świetnej próbie na 139 metrów. Konkurs wygrał Norweg Halvor Egner Granerud przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem.

Awans Kubackiego i Stocha w klasyfikacji generalnej! Spadek Piotra Żyły

W klasyfikacji generalnej nie zmienił się lider cyklu Pucharu Świata. Pozostał nim Markus Eisenbichler, który ma już 280 punktów. Po tym, jak 100 punktów za niedzielne zwycięstwo do swojego dorobku dopisał Halvor Egner Granerud, to przesunął się na drugą pozycję, ma 200 punktów.

Awansował także Dawid Kubacki, który ma dokładnie 144 punkty po trzech indywidualnych konkursach. Spadł za to Piotr Żyła, który po słabym występie w drugim konkursie w Ruce - był 25. - zajmuje piątą pozycję z dorobkiem 133 punktów. Do najlepszej "dziesiątki" klasyfikacji awansował Kamil Stoch. Polak zgromadził do tej pory 62 punkty.

Pozostali Polacy na razie znaleźli się nieco niżej - 16. jest Klemens Murańka (38 punktów), 18. Andrzej Stękała (36 punktów), 33. Paweł Wąsek (15 punktów), 37. Maciej Kot (11 punktów), a 47. Stefan Hula (2 punkty). Reszta polskich skoczków nie punktowała jeszcze w tym sezonie.

Kolejne zawody PŚ odbędą się w Niżnym Tagile w dniach 4-6 grudnia. Tam najlepsi polscy zawodnicy stracą nieco w klasyfikacji, bo Michal Doleżal wyśle na te zawody drugą część polskiej kadry. Stoch, Żyła czy Kubacki będą wówczas na zgrupowaniu w Wiśle-Malince.