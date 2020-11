Nieodpowiedzialne zachowanie Piotra Żyły. To mogło skończyć się poważną kontuzją! [WIDEO]

W sobotę i niedzielę skoczkowie narciarscy będą rywalizować w konkursach Pucharu Świata w fińskim Kuusamo. Jednym z faworytów do miejsca w czołówce jest Piotr Żyła, który podczas piątkowych kwalifikacji zajął 5. miejsce. 33-latek do konkursów podchodzi jednak z dużym luzem, co widać na jego kanale na YouTube.

Ryzykowna zabawa Piotra Żyły. Skoczek opublikował wideo

Przed sobotnimi skokami Żyła postanowił się nieco rozluźnić. W tym miała mu pomóc zabawa na poręczy na schodach w okolicach skoczni w Ruce. Żyła zjechał z niej efektownie, ale przy "lądowaniu" miał duże problemy i ledwo utrzymał się na nogach. Zabawa, choć śmieszna, mogła się skończyć dla zawodnika kontuzją.

Zachowanie Żyły można uznać za mocno nieodpowiedzialne. Szczególnie, że już za dwa tygodnie mistrzostwa świata w Planicy.

Liderem klasyfikacji generalnej po zawodach w Wiśle jest Niemiec Markus Eisenbichler. Konkurs sobotni rozpocznie się o 16:30, a niedzielny zaczyna się o 15:30.