Kapitalne informacje przed konkursami w Kuusamo! Tak dobrze nie było od lat

Wisła gorsza niż Ruka? Tak, to możliwe. Prognoza pogody na najbliższy weekend, gdy w Finlandii odbędą się kolejne zawody cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich, wskazuje, że warunki będą lepsze niż w Polsce i może się okazać, że zawody będą mniej zdominowane przez wiatr.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać polskich skoczków? "Stoch jest zmotywowany i bardzo dobrze przygotowany

Piotr Żyła pokazał swój hotelowy pokój w Kuusamo. Kibice oburzeni! "Gdzie oni was zamknęli?!"

Prognoza pogody w Kuusamo daje nadzieję. Ale skoczkowie muszą przygotować się na mróz

Wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy od wielu lat pogoda w Kuusamo pozwoli na sprawne przeprowadzenie zmagań skoczków. Przynajmniej w sobotę. Prognozy zapowiadają wiatr wiejący z prędkością maksymalnie 2 m/s. To warunki podobne do tych, które na skoczni w Ruce panowały podczas piątkowych kwalifikacji. To także warunki znacznie lepsze niż te z ubiegłych lat, kiedy wiatr zazwyczaj przekraczał prędkość 4 m/s.

Skoczkowie, którzy wezmą udział w weekedowych konkursach muszą się jednak przygotować na duży mróz. W sobotnie popołudnie w Kuusamo będzie około -6 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie jeszcze mroźniej, bo temperatura spadnie do -7 stopni.

Polscy skoczkowie zrobili coś, czego nie było za kadencji Stefana Horngachera. A to dopiero początek sezonu!

Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, to czekają nas mniej loteryjne konkursy, niż podczas inauguracji PŚ w Wiśle. Zawody w Polsce przebiegały spokojnie do niedzieli. Piątkowe kwalifikacje i sobotni konkurs drużynowy nie były zdominowane przez warunki, ale już w przypadku konkursu indywidualnego nie wiadomo było, czy uda się rozegrać choćby jedną przeciąganą serię. Ostatecznie odbyły się dwie, ale bardzo naznaczone mocnym i kręcącym wiatrem, który potrafił zepsuć próby poszczególnym skoczkom.