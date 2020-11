Doleżal zaskoczył składem na zawody PŚ w Kuusamo. Wybrał sześciu skoczków

Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i niespodziewanie Paweł Wąsek. To sześciu polskich skoczków, którzy wystąpią na zawodach PŚ w Ruce. Taką decyzję podjął Michal Doleżal, który kadrę na następne zawody ogłosił po niedzielnym konkursie w Wiśle - informuje serwis Skaczemy.pl.

Kamil Stoch słabo na inaugurację PŚ

W sobotę rozegrano pierwszy konkurs nowego sezonu, ale były to zawody drużynowe. Najlepsi okazali się Austriacy (1078 pkt), którzy wyprzedzili Niemców (1069,3 pkt) i Polaków (1061,5 pkt). W niedzielę najwięcej powodów do zadowolenia mieli Niemcy, bo drugie zwycięstwo w karierze odniósł Markus Eisenbichler - po pierwszej serii zajmował 3. miejsce po skoku na 137,5 m (zabrakło mu ledwie 1,5 m do rekordu skoczni Stefana Krafta). W drugiej serii skoczył 134 metry, dzięki czemu wyprzedził prowadzącego Anze Laniska (spadł ostatecznie na 6. miejsce) i drugiego Daniela Hubera, który ostatecznie zajął trzecie miejsce, bo na drugie wskoczył Karl Geiger.

Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - zajął 5. miejsce. Tuż za czołową dziesiątką znalazł się Dawid Kubacki (11.), a pozostali Polacy zajęli dalsze miejsca: Andrzej Stękała 19., Maciej Kot 20., Klemens Murańka 22., Kamil Stoch - po fatalnym drugim skoku - dopiero 27. (spadł z 11.), a Stefan Hula 29. Do drugiej serii nie awansowali Jakub Wolny (33.), Aleksander Zniszczoł (35.), Tomasz Pilch (43.) i Paweł Wąsek (48.). Wąsek był najgorszym z Polaków, ale mimo to zostanie zabrany do Finlandii, co można uznać za niespodziankę.

Zawody w Ruce, gdzie rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne, odbędą się w następny weekend. Polscy skoczkowie do Finlandii wyruszą we wtorek. Czeka ich osiem godzin jazdy autami, 30 godzin na promie i znów osiem godzin w samochodach.

Piotr Żyła obawia się podróży do Finlandii. "Możemy popłynąć"

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 100 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 80

3. Daniel Huber (Austria) 60

4 Halvor Egner Granerud (Norwegia) 50

5. Piotr Żyła (Polska) 45

6. Anze Lanisek (Słowenia) 40

7. Yukiya Sato (Japonia) 36

8. Philipp Aschenwald (Austria) 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) 29

10. Michael Hayboeck (Austria) 26

11. Dawid Kubacki (Polska) 24

12. Pius Paschke (Niemcy) 22

13. Sander Vossan Eriksen (Norwegia) 20

14. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 18

15. Junshiro Kobayashi (Japonia) 16

16. Anders Haare (Norwegia) 15

17. Keiichi Sato (Japonia) 14

18. Martin Hamann (Niemcy) 13

19. Andrzej Stękała (Polska) 12

20. Maciej Kot (Polska) 11

20. Bor Pavlovcic (Słowenia) 11

22. Klemens Murańka (Polska) 9

23. Timi Zajc (Słowenia) 8

24. Marius Lindvik (Norwegia) 7

25. Severin Freund (Niemcy) 6

26. Artti Aigro (Estonia) 5

27. Kamil Stoch (Polska) 4

27. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 4

29. Stefan Hula (Polska) 2

30. Peter Prevc (Słowenia) 1

Terminarz konkursów indywidualnych Pucharu Świata w sezonie 2020/21

28.11.2020 Ruka (Finlandia)

29.11.2020 Ruka (Finlandia)

05.12.2020 Niżny Tagił (Rosja)

06.12.2020 Niżny Tagił (Rosja)

19.12.2020 Engelberg (Szwajcaria)

20.12.2020 Engelberg (Szwajcaria)

29.12.2020 Oberstdorf (Niemcy, TCS)

01.01.2021 Garmisch-Partenkirchen (Niemcy, TCS)

03.01.2021 Innsbruck (Austria, TCS)

06.01.2021 Bischofshofen (Austria, TCS)

09.01.2021 Titisee-Neustadt (Niemcy)

10.01.2021 Titisee-Neustadt (Niemcy)

17.01.2021 Zakopane (Polska)

24.01.2021 Lahti (Finlandia)

30.01.2021 Willingen (Niemcy)

31.01.2021 Willingen (Niemcy)

13.02.2021 Zhangjiakou (Chiny)

14.02.2021 Zhangjiakou (Chiny)

19.02.2021 Rasnov (Rumunia)

14.03.2021 Oslo (Norwegia, Raw Air)

16.03.2021 Lillehammer (Norwegia, Raw Air)

18.03.2021 Trondheim (Norwegia, Raw Air)

21.03.2021 Vikersund (Norwegia, Raw Air)

26.03.2021 Planica (Słowenia)

28.03.2021 Planica (Słowenia)

