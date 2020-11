Piotr Żyła obawia się podróży do Finlandii. "Możemy popłynąć"

Z każdym skokiem i z każdym dniem na obiekcie imienia Adama Małysza Żyła skakał lepiej. W piątek był 43. i 17. w treningach oraz 10. w kwalifikacjach. W sobotniej drużynówce (Polska zajęła trzecie miejsce) miał indywidualnie szóstą notę. A niedzielny konkurs indywidualny skończył na piątym miejscu.

Żyła wspomina, jak rozbił twarz

- W tym roku nawet telemarki ładne robiłem. Śnieg jest w tym roku super. Nie miałem go okazji tak dogłębnie przetestować jak rok temu. I nie ma czego żałować - śmieje się Żyła, nawiązując do sytuacji z ubiegłego sezonu. Wtedy start w konkursie indywidualnym skończył na pierwszej serii. Z rozbitą twarzą.

- To była dla mnie dobra inauguracja. Bardzo fajnie mi się skakało. Teraz trzeba się rozkręcać z konkursu na konkurs, cały czas realizować to, co mam zaplanowane, czyli skakać to, co naprawdę umiem - mówi Żyła. I zaraz znów dowcipkuje. - Różnie może być, kurde, na tym promie. Możemy popłynąć! - śmieje się, mówiąc o podróży kadry do Kuusamo.

- Trzeba przetrwać podróż. Jak przetrwamy, to będzie dobrze - żartuje Żyła.