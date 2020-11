Piotr Żyła najlepszy z Polaków! Kamil Stoch spadł o wiele pozycji. Eisenbichler wygrał

W niedzielnym konkursie panowały loteryjne warunki, więc poza dobrą formą trzeba było również liczyć na odrobinę szczęścia.

Rekordowa liczba Polaków

Do drugiej serii awansowało siedmiu reprezentantów Polski, co jest rekordem (nigdy wcześniej tak wielu Polaków nie wystąpiło w drugiej serii konkursu PŚ w Wiśle). Jednak ostateczne wyniki mogły zawieść polskich kibiców, tym bardziej, że po 1. serii aż czterech Polaków znajdowało się na miejscach od 6. do 11., ale w drugiej serii Murańka i Stoch spadli na dalsze pozycje.

Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Piotr Żyła, który był najlepszy spośród Polaków w obu seriach - ostatecznie zajął 5. miejsce. Punktowali też Dawid Kubacki (11. lokata), Andrzej Stękała (19.), Maciej Kot (20.), Klemens Murańka (22.), Kamil Stoch 27. (po 1. serii był 11., ale zepsuł drugą próbę) oraz Stefan Hula (29.). Zawody wygrał Eisenbichler, a na podium znaleźli się także jego rodak Karl Geiger (2. miejsce) oraz Austriak Daniel Huber (3.)

Blisko rekordu skoczni

Mimo kapryśnego wiatru w Wiśle obejrzeliśmy kilka naprawdę imponujących skoków. Huber, Eisenbichler i Martin Hamann lądowali w okolicach rekordu skoczni - 139 m, który od 2013 roku należy do Stefana Krafta (Austriak, zdobywca Kryształowej Kuli za poprzedni sezon, nie awansował w niedzielę do serii finałowej). Huber i Hamann osiągnęli 138,5 m, natomiast Eisenbichler wylądował metr bliżej.

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w następny weekend w fińskim Kuusamo. Zaplanowano tam dwa konkursy indywidualne.

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Markus Eisenbichler Niemcy 100

2. Karl Geiger Niemcy 80

3. Daniel Huber Austria 60

4 Halvor Egner Granerud Norwegia 50

5. Piotr Żyła Polska 45

6. Anze Lanisek Słowenia 40

7. Yukiya Sato Japonia 36

8. Philipp Aschenwald Austria 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 29

10. Michael Hayboeck Austria 26

11. Dawid Kubacki Polska 24

12. Pius Paschke Niemcy 22

13. Sander Vossan Eriksen Norwegia 20 -80

14. Gregor Deschwanden Szwajcaria 18

15. Junshiro Kobayashi Japonia 16

16. Anders Haare Norwegia 15

17. Keiichi Sato Japonia 14

18. Martin Hamann Niemcy 13

19. Andrzej Stękała Polska 12

20. Maciej Kot Polska 11

20. Bor Pavlovcic Słowenia 11

22. Klemens Murańka Polska 9

23. Timi Zajc Słowenia 8

24. Marius Lindvik Norwegia 7

25. Severin Freund Niemcy 6

26. Artti Aigro Estonia 5

27. Kamil Stoch Polska 4

27. Ryoyu Kobayashi Japonia 4

29. Stefan Hula Polska 2

30. Peter Prevc Słowenia 1

Dzięki znakomitym wynikom swoich skoczków nowym liderem Pucharu Narodów zostały Niemcy, które wyprzedziły Austriaków (mają nad nimi 53 punkty przewagi). Polska zajmuje 3. miejsce ze stratą 164 pkt do ekipy Stefana Horngachera.