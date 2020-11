Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach. 66. lider w historii

W sobotę rozegrano pierwszy konkurs nowego sezonu, ale były to zawody drużynowe. Najlepsi okazali się Austriacy (1078 pkt), którzy wyprzedzili Niemców (1069,3 pkt) i Polaków (1061,5 pkt). W niedzielę najwięcej powodów do zadowolenia mieli Niemcy, bo drugie zwycięstwo w swojej karierze odniósł Markus Eisenbichler - po pierwszej serii zajmował 3. miejsce po skoku na 137,5 m (zabrakło mu zaledwie 1,5 m do rekordu skoczni Stefana Krafta). W drugiej serii skoczył 134 metry, dzięki czemu wyprzedził prowadzącego Anze Laniska (spadł ostatecznie na 6. miejsce) i drugiego Daniela Hubera. Austriak ostatecznie zajął trzecie miejsce, a drugi był Karl Geiger.

Najlepszy z Polaków okazał się Piotr Żyła, który zajął 5. miejsce. Tuż za czołową "10" znalazł się Dawid Kubacki (11. miejsce), a pozostali Polacy zajęli dalsze miejsca: Andrzej Stękała był 19., Maciej Kot 20., Klemens Murańka 22. (spadł z 8. miejsca), Kamil Stoch był 27. (spadł z 11. miejsca po skoku na 104 metry), a Stefan Hula 29. Do drugiej serii nie weszli Jakub Wolny (33.), Aleksander Zniszczoł (35.), Tomasz Pilch (43.) i Paweł Wąsek (48.).

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1 Markus Eisenbichler Niemcy 100

2 Karl Geiger Niemcy 80

3 Daniel Huber Austria 60

4 Halvor Egner Granerud Norwegia 50

5. Piotr Żyła Polska 45

6. Anze Lanisek Słowenia 40

7. Yukiya Sato Japonia 36

8. Philipp Aschenwald Austria 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 29

10. Michael Hayboeck Austria 26

11. Dawid Kubacki Polska 24

12. Pius Paschke Niemcy 22

13. Sander Vossan Eriksen Norwegia 20 -80

14. Gregor Deschwanden Szwajcaria 18

15. Junshiro Kobayashi Japonia 16

16. Anders Haare Norwegia 15

17. Keiichi Sato Japonia 14

18. Martin Hamann Niemcy 13

19. Andrzej Stękała Polska 12

20. Maciej Kot Polska 11

20. Bor Pavlovcic Słowenia 11

22. Klemens Murańka Polska 9

23. Timi Zajc Słowenia 8

24. Marius Lindvik Norwegia 7

25. Severin Freund Niemcy 6

26. Artti Aigro Estonia 5

27. Kamil Stoch Polska 4

27. Ryoyu Kobayashi Japonia 4

29. Stefan Hula Polska 2

30. Peter Prevc Słowenia 1

Dzięki znakomitym wynikom swoich skoczków nowym liderem Pucharu Narodów zostały Niemcy, które wyprzedziły Austriaków (mają nad nimi 53 punkty przewagi). Polska zajmuje 3. miejsce ze stratą 164 pkt do ekipy Stefana Horngachera.