Gigantyczne problemy na skoczni w Wiśle! Seria próbna odwołana. Co z konkursem?

O godzinie 14.45 jury podjęło decyzję o odwołaniu niedzielnej serii próbnej przed pierwszym indywidualnym konkursem skoków narciarskich w sezonie 2020/2021. W tej chwili nie ma możliwości bezpiecznego rozegrania skoków. Początkowo seria została opóźniona o 15 minut, ale szybko pojawiła się ostateczna decyzja o odwołaniu skoków.

Wiatr przeszkadza skoczkom

W okolicach godziny 16 wiatr powinien stopniowo zanikać, ale nadal ma utrzymywać się w okolicach 2-4 m/s, a podmuchy mogą dochodzić do 7-8 m/s. W tej chwili na skoczni wieje z siłą około 2 m/s, ale najgorsze jest to, że wiatr bardzo kręci, co jest niebezpieczne dla skoczków. Jeśli uda się doprowadzić do zawodów, to mogą być one bardzo loteryjne i mocno przeciągane. Poprawiać powinno się dopiero około 18, ale nadal będzie wiać mocniej niż w sobotę.

W Wiśle wszyscy liczą na to, że w niedzielę przydadzą się wiatrołapy, które są zlokalizowane po prawej stronie zeskoku (patrząc od dołu). Paradoks siatek polega jednak na tym, że gdy ich nie było, to zawodnicy bardzo narzekali na wiatr zawiewający z tamtego rejonu, ale jak je zamontowano, to większość konkursów... rozgrywano przy wietrze wiejącym od dołu skoczni. Tak też było w sobotnim konkursie, bo jeszcze na buli skoczkowie mieli jeszcze wiatr pod narty, a dopiero na dole panowała cisza lub pojawiał się lekki wiatr w plecy.

