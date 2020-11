Nawet Niemcy zauważyli zachowanie polskich kibiców w Wiśle. Kontrowersyjne

Wellinger był zachwycony zachowaniem polskich kibiców. - To było bardzo fajne - powiedział. Nasi fani znaleźli sposób, by obserwować z bliska zawody w Wiśle. Formalnie odbywają się bez publiczności z uwagi na pandemię koronawirusa. Ale znaleźli się tacy, co i tak oglądają popisy najlepszych skoczków świata. Wystarczy, że staną wyżej w lesie.

REKLAMA

- Skoki w czasach pandemii. Kibice tylko w "sektorze leśnym" - napisał Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków, załączając na dowód zdjęcie z sobotniego konkursu drużynowego w Wiśle:

Zobacz wideo Na co stać polskich skoczków?

Blanik: Przyszło wezwanie, że mam przeprosić. Po odpowiedzi mojego prawnika sprawa się skończyła [PATOGIMNASTYKA]

Niemcy zachwyceni polskimi kibicami

- Wciąż pełni entuzjazmu: niektórzy polscy fani skoków narciarskich po raz kolejny zasłużyli na reputację szczególnie szalonych - pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Zauważyłem to i szczerze mówiąc, pomyślałem, że to było naprawdę fajne - przyznaje Karl Geiger. - Oczywiście jest to również trochę wątpliwe w czasach pandemii, gdy nie można wpuścić nikogo na trybuny skoczni. Podczas serii próbnej puszczono przez głośniki doping kibiców - dodaje. Zachwyt Niemców zaskakuje, bo trwa pandemia i zgodnie z wprowadzonym przez rząd ograniczeniami nie można się grupować.

Lech Poznań będzie miał nowego piłkarza! Jest wyceniany na milion euro

W sobotę wystartował zimowy sezon Pucharu Świata w skokach 2020/2021. W konkursie drużynowym najlepsi byli Austriacy. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Polacy. W niedzielę w Wiśle odbędzie się konkurs indywidualny. Początek o godzinie 16:00. Relacja w Sport.pl.