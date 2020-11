Tajemnica słabszego występu Stocha rozwiązana. Mógł zostać wycofany z konkursu

Polacy zajęli 3. miejsce w konkursie drużynowym w Wiśle. Zawodnicy Michala Doleżala przegrali rywalizację z Austriakami i Niemcami. Jedną z przyczyn mogły być nieco słabsze skoki Kamila Stocha, który indywidualnie zostałby sklasyfikowany na 11. miejscu po próbach na 118,5 i 126 metrów. W rozmowie z TVP Sport wyjaśnił jednak powód swojej słabszej dyspozycji.

Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce! Kamil Stoch najlepszy z Polaków. Seria próbna za nami

Kamil Stoch mógł nie wystąpić w sobotnim konkursie w Wiśle!

Jak podkreślił Kamil Stoch, przez cały dzień zmagał się z migreną, która znacznie utrudniałaby mu skakanie w sobotę. Z kolei Adam Małysz przyznał, że istniało duże ryzyko, że lider polskiej kadry nie wystąpi nawet w konkursie, a zastąpić go musiałby Andrzej Stękała. - Po przyjeździe na skocznię mieliśmy alternatywę, że wystąpi Andrzej Stękała, bo Kamil Stoch czuł się naprawdę źle - podkreślił Małysz.

Ostatecznie jednak Kamil Stoch zdołał przygotować się do konkursu, a jego skoki pozwoliły Polakom zająć 3. miejsce w sobotniej rywalizacji drużynowej. Jak jednak wszyscy podkreślają w rozmowach z dziennikarzami, wszyscy mają nadzieję, że lider polskiej kadry będzie gotowy do walki w niedzielnych zawodach, bo już w kwalifikacjach pokazał, że stać go na włączenie się do rywalizacji o zwycięstwo.