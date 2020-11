Polska na podium w Wiśle! Nowy lider Pucharu Narodów

Polacy znakomicie rozpoczęli rywalizację w Wiśle. Po I grupie byli na prowadzeniu, po kapitalnym skoku Piotra Żyły - 129 metrów. Klemens Murańka skoczył 122 metry, przez co wyprzedzili nas Austriacy. Kapitalną próbę oddał Dawid Kubacki, który osiągnął aż 131,5 metra i indywidualnie na półmetku rywalizacji był najlepszy, ale po skoku Kamila Stocha (118,5 metra) Polacy zajmowali ostatecznie 3. miejsce po pierwszej serii, za Niemcami i Austrią.

Dobrze drugą serię otworzył dla Polaków Piotr Żyła. I choć jego 127,5 metra niewiele znaczyło przy skoku Hayboecka (131,5 metra), Polacy przesunęli się na 2. miejsce, bo skok zepsuł Schmid (119 metrów). Bardzo dobrze spisał się Klemens Murańka, który skoczył 126 metrów, jednak po świetnej próbie Piusa Paschke spadliśmy na 3. miejsce. Dawid Kubacki po raz drugi skoczył kapitalnie - 130,5 metra. Rywale skakali jednak jeszcze lepiej, przez co Kamil Stoch stał przed bardzo trudnym zadaniem przed ostatnią grupą.

Kamil Stoch skoczył bardzo dobrze, ale nie było szans na zwycięstwo. Austria liderem Pucharu Narodów

Kamil Stoch skoczył bardzo dobrze - 126 metrów, jednak było to zbyt mało, by włączyć się do walki z Austrią i Niemcami. Ostatecznie wygrali Austriacy, którzy tym samym objęli prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów, w którym wyprzedzają Niemców i Polaków.

Klasyfikacja konkursu drużynowego w Wiśle:

Austria 1078 pkt. Niemcy 1069,3 pkt. Polska 1061,5 pkt. Norwegia 1024,2 pkt. Japonia 996,3 pkt. Słowenia 968,4 pkt. Rosja 875 pkt. Szwajcaria 863 pkt.

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

Austria 400 pkt. Niemcy 350 pkt. Polska 300 pkt. Norwegia 250 pkt. Japonia 200 pkt. Słowenia 150 pkt. Rosja 100 pkt. Szwajcaria 50 pkt.

W niedzielę konkurs indywidualny, w którym wystąpi aż jedenastu Polaków. Początek zawodów o 16:00, relacja na Sport.pl.

