Polscy skoczkowie mogą zarobić wielkie pieniądze. Jak wyglądają ich zarobki na tle Lewandowskiego i Świątek?

Rozpoczynający się w sobotę zimowy Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/2021 będzie wyjątkowy. Nagromadzenie nachodzących imprez jest ogromne. Przed skoczkami nie tylko Turniej Czterech Skoczni, Raw Air i zawody pucharowe, ale także mistrzostwa świata w narciarskie klasycznym w Oberstdorfie i mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Planicy. Te ostatnie zostały przeniesione z marca na grudzień z powodu pandemii koronawirusa. Dzięki tak wielu zawodom skoczkowie mogą zarobić więcej. Nasi zawodnicy jeszcze więcej, bo nagrody przyznawane są we frankach szwajcarskich, a kurs tej waluty w stosunku do złotówki wynosi dziś aż 4,14.

Jak wyglądają zarobki w skokach 20/21?

Jak wyglądają zarobki w samym Pucharze Świata? Dla zwycięzcy danego konkursu jest nagroda w wysokości 10 tys. franków (ponad 40 tys. złotych). Za wygranie zawodów drużynowych jest do podziału 7,5 tys. franków (31 tys. złotych). Za triumf w kwalifikacjach otrzymuje się 3 tys. franków (ponad 12 tys. złotych). Tę ostatnią nagrodę odebrał w piątek w Wiśle Kamil Stoch, który był najlepszy w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni imienia Adama Małysza.

Jeszcze więcej można zarobić za zwycięstwo w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym i w lotach narciarskich. Najlepsi otrzymają czek w wysokości prawie 30 tys. franków (około 120 tys. złotych). Triumfator Raw Air otrzyma 60 tys. euro (ok. 250 tys. złotych przy obecnym kursie 4,47), a najlepszy w Turnieju Czterech Skoczni zawodnik zgarnie 20 tys. euro (ok. 90 tys. złotych). Za zwycięstwo w kwalifikacjach do jednego z konkursów TSC jest 5 tys. euro (22 tys. złotych).

Zarobki skoczków a Lewandowskiego i Świątek

Zimowy Puchar Świata w skokach ma liczyć 26 konkursów indywidualnych. Do tego 25 serii kwalifikacyjnych, w tym cztery w Turnieju Czterech Skoczni. Gdyby np. Kamil Stoch wygrał w tym sezonie wszystko, co jest do wygrania (wszystkie konkursy PŚ, kwalifikacje, turnieje, mistrzowskie konkursy), mógłby zarobić prawie dwa miliony złotych, zakładając obecny kurs euro i franka. Sporo, ale trudno to porównywać z zarobkami Lewandowskiego i Świątek.

"Bild" informował, że napastnik Bayernu za sezon gry w zespole mistrza Niemiec otrzymuje 20 mln euro (89 mln złotych). Z kolei Świątek w 2020 roku zgarnęła na korcie 2 mln dolarów (prawie 10 mln złotych). Polka triumfowała w Roland Garros, była w 1/8 finału Australian Open, ale i tak w wielu turniejach nie grała, bo były odwołane z powodu pandemii.

Początek nowego sezonu PŚ w Wiśle w sobotę o godzinie 16:00. Relacja w Sport.pl.