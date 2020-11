PŚ w Wiśle. Gdzie obejrzeć konkurs drużynowy? Transmisja TV, stream online

Wróciły skoki narciarskie! W piątek w Wiśle odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego zaplanowanego na niedzielę. W sobotę inauguracja sezonu w postaci zawodów drużynowych na skoczni imienia Adama Małysza.

Kamil Stoch wygrał piątkowe kwalifikacje w Wiśle i wygląda na faworyta pierwszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2020/2021. Podobnie jak nasza drużyna podczas sobotniej drużynówki. Zsumowaliśmy wyniki skoczków z piątkowych kwalifikacji. Gdyby tego dnia odbył się konkurs drużynowy, Polacy nie daliby szans rywalom. To oni będą więc faworytami w sobotę.

Nasi reprezentanci wystartują w kolejności: Piotr Żyła, Klemens Murańka, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Kluczowa może być druga seria, w której wystartuje Murańka. - Pokazywał w okresie przygotowawczym, że chyba wreszcie dojrzał do regularnego, dalekiego skakania. "Chyba" jest tu konieczne, bo na pewno problemem dla utalentowanego, ale coraz starszego zawodnika pozostaje odcięcie głowy. W sobotę czeka go test. Polskę stać na zwycięstwo. On musi się tego nie przestraszyć. Musi pomóc - napisał Łukasz Jachimiak z portalu Sport.pl.

Skoki narciarskie. Gdzie i o której? Transmisja TV, stream online, na żywo, 21.11

Sobotni konkurs drużynowy w Wiśle będzie transmitowany na antenach Eurosportu, TVP1 oraz TVP Sport. Początek zawodów o godzinie 16:00. Zmagania Polaków będzie można także obejrzeć online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relację na żywo będzie można śledzić na Sport.pl.