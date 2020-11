Rok temu twarz rozbił tu Piotr Żyła. Tym razem wszyscy są zachwyceni

- To jest lód. Lód jest dobry do mojito. A do skoków narciarskich dobry jest śnieg - powiedział Sandro Sambugaro do organizatorów Pucharu Świata w Wiśle. To było w czwartek. Włoch jest praktykiem, przygotowuje do zawodów skocznie w Planicy i Predazzo. Zna się na rzeczy. Na szczęście tylko żartował. W piątek i on, i delegat Mika Jukkara na ostatniej wizytacji powiedzieli: "Jest świetnie, a od 120. metra w dół po prostu perfekcyjnie".

Na skoczni imienia Adama Małysza czwarty rok z rzędu zaczyna się sezon Pucharu Świata. Start jest bardzo wczesny. W listopadzie naturalnego śniegu nie ma prawie nigdzie. My produkujemy kryształki lodu, gromadzimy je pod specjalnymi plandekami, w końcu zasypujemy nimi obiekt, wszystko utwardzamy, równamy, frezujemy. Zawsze staramy się, żeby było równo jak na stole. Ale nie zawsze było. A nawet zawsze było skoczkom trudno na tych naszych nie do końca przez nas zawinionych nierównościach.

Rok temu w pierwszy piątek skokowej zimy zbyt bliski kontakt z podłożem miało pięciu ludzi: Siergiej Tkaczenko z Kazachstanu, Decker Dean ze Stanów Zjednoczonych, a także Norwegowie - Thomas Aasen Markeng i Marius Lindvik. Ten ostatni przewrócił się aż dwa razy. Z następnych dni kibice na pewno pamiętają rozbitą twarz Piotra Żyły. A może też leżącego Roberta Johanssona.

Teraz pierwszy piątek sezonu był cichy. Narty skoczków po tym, jak już lądowali, jechały równo, bezproblemowo. Rok temu skakały po muldkach i muldach i hałasowały bardziej niż kibice. A teraz - przez pandemię - trybuny były puste - a dźwięk równo sunących nart niemal niesłyszalny. - No, teraz chyba zeskok jest idealny. Ale nie wiem, bo nie sprawdzałem go aż tak dokładnie jak w tamtym roku - śmieje się Żyła.

Wiśle pomogła pogoda, tej jesieni nie było ani tak gorąco, ani tak deszczowo jak w poprzednich latach. Pomogło też doświadczenie organizatorów. I jest pierwszy sukces. 192 skoki i ani jednego upadku - to naprawdę coś. A na coś jeszcze większego liczymy w sobotę i niedzielę. Konkursy drużynowy i indywidualny zaplanowano każdego dnia na godzinę 16. W piątkowych kwalifikacjach Polacy wypadli bardzo dobrze. Stoch wygrał, a z 12 naszych zawodników aż 11 zapewniło sobie start w niedzielę. Jako zespół w kwalifikacjach wypadliśmy najlepiej. Nic, tylko cieszyć się skokami. Tak, jak mówi mistrz Kamil.