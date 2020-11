Na co stać polskich skoczków? "Stoch jest zmotywowany i bardzo dobrze przygotowany"

W ten weekend najlepsi skoczkowie wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. Jak co sezon oczekiwania wobec polskich skoczków są bardzo duże. - Z tego, co słyszę Michal Doleżal postawił cel przed naszą drużyną, którym jest zdobycie Pucharu Narodów. Oczywiście będzie o to bardzo trudno. Będzie to zależało od zawodników z tak zwanego drugiego szeregu - mówi Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

