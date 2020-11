Michal Doleżal wybrał skład na inaugurację Pucharu Świata! Jedno zaskoczenie

Trener Michal Doleżal podał skład na inaugurację PŚ w skokach w Wiśle. Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Tomasz Pilch i Jarosław Krzak. Oznacza to, że czwartkowy sprawdzian pozwolił Jarosławowi Krzakowi na zajęcie ostatniego, dwunastego miejsca na zawody w Wiśle. Walkę o to miejsce wygrał z Kacprem Juroszkiem, który trenuje w szerokiej kadrze A.

Krzaka można nazwać największym zaskoczeniem letnich przygotowań. 20-letni Jarosław Krzak profesjonalne uprawianie skoków narciarskich zaczął tak naprawdę dopiero w drugiej klasie technikum mechatronicznego. To właśnie wtedy Polski Związek Narciarski utworzył tatrzańską i śląsko-beskidzką kadrę okręgową, która miała stanowić bezpośrednie zaplecze kadry juniorskiej. Wcześniej trenował, ale robił to głównie rekreacyjnie. Letna dyspozycja zawodnika została dostrzeżona przez sztab kadry A, który włączył Krzaka do treningów z reprezentacją. Teraz skoczek stanie dostanie szansę debiutu w Pucharze Świata. Więcej o tym skoczku można przeczytać tutaj

Doleżal przeprowadził decydujący test

W czwartek portal skaczemy.pl udostępnił wyniki wewnętrznego sprawdzianu polskich skoczków, który sztab szkoleniowy zdecydował się przeprowadzić w czwartek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Rezultaty niektórych zawodników mogą mocno dziwić. Najlepszy okazał się Klemens Murańka, który wyprzedził Kamila Stocha i Tomasza Pilcha. Słabo wypadli Dawid Kubacki (trzecia pozycja ex aequo z Pilchem) i Piotr Żyła (piąte miejsce). Nie przekazano, jakie odległości uzyskiwali poszczególni zawodnicy, a także numerów belek, z jakich skakali czy pomiaru siły wiatru. Wyniki dostępne tutaj:

Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano już na weekend 21-23 listopada na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince. Konkursy odbędą się bez udziału publiczności. Na tę chwilę kibice będą mogli wrócić na trybuny zawodów PŚ dopiero podczas Turnieju Czterech Skoczni.