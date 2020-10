Były polski skoczek narciarski nie żyje. Dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny medalista MP

- Ryszard Witke, był moim starszym kolegą w kadrze narodowej. Zapamiętam go jako niezwykle miłego, sympatycznego i uczynnego sportowca. To właśnie on wygrywając jako pierwszy Polak konkursy na skoczniach w Japonii przetarł mi drogę na najwyższy stopień podium olimpijskiego - wspomina zmarłego skoczka mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku, Wojciech Fortuna w rozmowie z PAP.

Ryszard Witke urodził się 9 listopada 1939 roku. Pierwsze sportowe kroki stawiał w klubie Sport Budowlani Karpacz, gdzie już w wieku 14 lat odnosił swoje pierwsze sukcesy w skokach narciarskich. W wieku 19 lat reprezentował barwy Śnieżki Karpacz na swoim pierwszym w karierze Turnieju Czterech Skoczni.

Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dołączając ze Śnieżki Karpacz do tamtejszego AZS-u Wrocław. W latach 1959-1972 był reprezentantem Polski promując nasz kraj na najważniejszych zawodach międzynarodowych. Był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski (jeden złoty, jeden srebrny i cztery brązowe medale), dwukrotnie triumfował w Memoriale Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny.

Dwukrotnie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich: w 1964 roku w Innsbrucku, gdzie na średniej skoczni zajął 45. miejsce, a na dużej 35. pozycję oraz w 1968 roku w Grenoble, które zakończył kolejno na 32. i 31. lokacie. Po zakończeniu kariery Ryszard Witke postanowił poświęcić się trenowaniu młodych skoczków narciarskich oraz kombinatorów norweskich. Zdobył także uprawnienia sędziowskie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.