Dawid Kubacki mistrzem Polski w skokach! Niespodziewane podium

Konkurs o tytuł indywidualnego letniego mistrza Polski na skoczni w Szczyrku przebiegał w trudnych warunkach. Opady deszczu i silny wiatr w plecy sprawiały, że bardzo trudne było o osiąganie dobrych wyników, zwłaszcza przez młodych zawodników.

Po pierwszej serii liderem zawodów był Dawid Kubacki, który osiągnął 98,5 metra. O 2,5 punktu wyprzedzał Andrzeja Stękałę i o 6 punktów Klemensa Murańkę. Czwarty był Maciej Kot, a piąty Aleksander Zniszczoł. Słabo wypadli pozostali zawodnicy z kadry A - Stefan Hula był dopiero 9., Jakub Wolny 14., a Piotr Żyła po bardzo słabym skoku (85 metrów) zajmował 18. pozycję.

W drugiej serii znacznie lepiej skoczył Piotr Żyła, który skoczył 98,5 metra. Długo prowadził, aż wyprzedził go Stefan Hula po skoku na 99,5 metra. Aleksander Zniszczoł jako pierwszy przekroczył granicę 100. metra - lądując na 101. metrze, co pozwoliło mu włączyć się do walki o medal.

Dawid Kubacki letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich

Ostatecznie wygrał Dawid Kubacki, który po skoku na 98 metrów, wyprzedził Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę. Aleksander Zniszczoł zajął 4., a Maciej Kot 5. miejsce. Pozostali kadrowicze zyskali kilka pozycji w II serii - Stefan Hula był ostatecznie 6., a Piotr Żyła 9. Znacznie gorzej spisał się Jakub Wolny, który był dopiero 17.

Dla Dawida Kubackiego to już 6. medal letnich indywidualnych mistrzostw Polski - po raz piąty Kubacki okazał się w tych zawodach najlepszy. Na starcie zabrakło Kamila Stocha, który został w sobotę wycofany z powodu przeziębienia.

