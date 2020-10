Upadek Kamila Stocha na treningu w Oberstdorfie. "Popełniłem podstawowy błąd"

Do rozpoczęcia zimowego Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostał nieco ponad miesiąc, a polscy skoczkowie wchodzą w decydującą fazę przygotowań. W sobotę 17 października zostały zaplanowane mistrzostwa Polski w Szczyrku, a w tygodniu skoczkowie z kadry narodowej przebywali na zgrupowaniu w Niemieckim Oberstdorfie. Trenerzy zabrali tam 12 zawodników z kadry narodowej oraz 20-letniego Jarosława Krzaka, którego można było nazwać objawieniem letniego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Mała wpadka Stocha

Jedna z prób treningowych zakończyła się niemiłą niespodzianką dla Kamila Stocha. Polak przy zjeździe z igelitu na trawę zaliczył upadek. - Wynik jest 1:0 dla... trawy. Przejechałem się na brzuchu. Popełniłem podstawowy błąd. Zdarza się każdemu. W każdym momencie kariery. Przez chwilę nieuwagi i dekoncentracji, przy suchej trawie, nie przykucnąłem, ale utrzymałem pozycję stojącą. Przez to przeleciałem w przód - powiedział Stoch dla Skaczemy.pl i sport.tvp.pl. Naszemu zawodnikowi na szczęście nic się nie stało.

W Oberstdorfie Polacy trenują w niemal zimowej aurze. W godzinach porannych temperatura spada w okolicę zera stopni, a na trawie pojawia się szron. Biało-czerwoni wykorzystali to do wykonania kilku imponujących ujęć. Jednocześnie warto zauważyć, że na suchej trawie, takie hamowanie "na stojąco" nie byłoby możliwe. A właśnie taka próba doprowadziła do upadku Stocha. Na skoczni były jednak wówczas inne warunki.

- Coraz bliżej zimy. W Oberstdorfie również zimowa aura. Z rana jest bardzo chłodno. W okolicach 2-3 stopni. Jest jeszcze ponad miesiąc do startów. Dla mnie najważniejszy jest czas, który spędzę na treningach. Póki co muszę mieć głowę bardziej przy ziemi – przekazał trzykrotny mistrz olimpijski - dodał Stoch.

Przeczytaj także: