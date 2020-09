Mistrzostwa Świata juniorów w Zakopanem zostaną odwołane? "Duże ryzyko"

Pandemia koronawirusa wciąż nastręcza wielu problemów organizatorom sportowym. Kibice narciarstwa klasycznego w Polsce nie będą zadowoleni. Mistrzostwa świata juniorów nie dojdą bowiem do skutku. Taką informacją podzieliła się dzisiaj na Twitterze Justyna Kowalczyk-Tekieli. W rozmowie ze Sportsinwinter.pl Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego nieoficjalnie potwierdził tę informację. – To nie jest jeszcze oficjalna informacja, ale tak najprawdopodobniej będzie. Czeka nas jeszcze rozmowa z FIS-em – przyznał.

