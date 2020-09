Małysz odpowiada na mocne słowa Ziobry. "Wielokrotnie dochodziło do konfrontacji"

- Nie wiem, o co Jaśkowi dalej się rozchodzi. Już myślałem, ze na dobre zajął się swoją pracą. No trudno, każdy może mieć jakieś swoje pretensje i zdanie. Ja potwierdzę tylko to, że wielokrotnie dochodziło do konfrontacji trenerów z Jaśkiem. Wcześniej wiele razy obiecywał, że zapominają o wszystkim, co było i zaczynają prace na nowo, od czystej kartki. Później było jednak po staremu. Nie chcę więc nawet komentować wszystkiego ponownie. Jan poszedł w swoją stronę - powiedział dyrektor polskich skoków i kombinacji norweskiej Adam Małysz, który jest obecny na Letnim Grand Prix w Wiśle.

Jan Ziobro blisko trzy lata temu rozpętał burzę w polskich mediach, gdy w okolicach finału Turnieju Czterech Skoczni - na którym Kamil Stoch wygrał wszystkie konkursy - opublikował serię filmów, w której uderzył w najważniejsze osoby polskich skoków narciarskich. Później długo milczał, aż dokładnie rok temu udzielił Sport.pl kilku wypowiedzi po długiej przerwie.

Teraz w rozmowie z Interią ponownie odniósł się do spraw sprzed lat. - Myślę, że jeżeli byłaby wola z drugiej strony pogodzenia się i wyciągnięcia sobie dłoni, to ja byłbym w stanie to zrobić. Ale już naprawdę, a nie tak, jak było kilkanaście razy, że podawaliśmy sobie dłonie, ja wychodziłem, a ten przysłowiowy nóż nadal był mi wbijany w plecy - powiedział Jan Ziobro.

Jan Ziobro może wrócić do skoków?

Ziobro przyznaje, że jego kariera zawodnicza jest zawieszona, co oznacza, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - To się dopiero okaże, ale w tej chwili jeszcze nie złożę ostatecznej deklaracji. (...) Skoki narciarskie są takim sportem, że upływający czas faktycznie działa jakby na moją niekorzyść. Niemniej pożyjemy i zobaczymy. (...) Owszem, bez przygotowania też mógłby sobie pójść i oddać skok, ale po pierwsze to nie byłoby bezpieczne, a po drugie to nie to, co by mnie interesowało poza próbą na tzw. przetarcie. (...) Dlatego, jak już powiedziałem, jeśli wracać, to tylko na poważnie. Bo czy powrót na pół gwizdka byłby wart zachodu? - pyta Ziobro w rozmowie z Interią.

Marzenia Jana Ziobry o jakimkolwiek powrocie do skoków narciarskich są jednak bardzo mało realne. W środowisku skoków narciarskich można usłyszeć, że skoczek zerwał praktycznie wszystkie kontakty z dawnymi kolegami i trenerami. Do tego w obecnych skokach trudno jest wrócić do formy nawet po kontuzji, a co dopiero po tak długim rozbracie z profesjonalnym sportem. - Życzę mu powodzenia. Jeszcze nie było skoczka, który wróciłby po latach na dobry poziom. Nie było nawet takiego, który wróciłby po roku przerwy. To byłby chyba taki pierwszy przypadek - powiedział Małysz, który nie wierzy w powrót Ziobry.