Rywale Polaków pokazali nowy sprzęt. Nikt nie ma do niego dostępu. "Jest rewelacyjny"

W czasie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle austriaccy skoczkowie pokazali swojego nowego producenta nart do skoków narciarskich. W ostatnich latach rynek został właściwie zabetonowany przez firmę Fischer, która przejęła znaczną część skoczków (w tym także zawodników skaczących z logiem BWT na nartach, bo jest to jedynie sponsor, który wykupił reklamę na nartach firmy Fischer). Na rynku seniorskich skoków narciarskich jest obecny także słoweński Slatnar, z którego usług korzystają głównie Słoweńcy i np. Norweg Robert Johansson. Są także narty z logiem biura podróży fluege.de, ale ich udział w stawce jest coraz mniejszy. Pojawienie się nowego producenta może więc być dobrą informacją dla skoczków, którzy mają problem z dopasowaniem się do sprzętu obecnych producentów. Jednym z takich skoczków był np. Stefan Hula, który przed tym sezonem zmienił Fischery na deski z logiem fluege.de, które są produkowane przez S.K.I

Austriacy pokazali nowe narty w męskich skokach

Austriacy chcieli więc rozwinąć ten potencjał i do produkcji włączyła się firma Augment, która do tej pory była znana głównie z produkcji nart alpejskich. Pierwsze tego typu deski pojawiły się na początku zeszłej zimy i zaczęły korzystać z nich skoczkinie. Teraz jednak firma Augment rozwinęła swoją działalność i na nowych nartach startują też zawodnicy z zaplecza austriackiej kadry. - Są naprawdę rewelacyjne. To nowe deski wyprodukowane przez Augment. Skacze na nich od niedawna, ale mam znakomite czucie. Są produkowane z nowego materiału, bo wykorzystywane jest w nich włókno węglowe, dzięki czemu są one bardzo lekkie - powiedział nam jeden z austriackich skoczków.

Jeszcze niedawno firma Augment nie miała własnej prasy do nart skokowych, ale pierwsze prototypy używane zeszłej zimy okazały się sukcesem. Dlatego teraz planowana jest ich dalsza ekspansja. Choć na razie Augment ma się skupić na produkcji nart dla austriackich skoczków. Może to być poniekąd odpowiedź na buty, którymi przed rokiem zaskoczyli Polacy. Do tej pory buty skokowe produkował głównie niemiecki Rass, a od zeszłej zimy Polacy używają obuwia wyprodukowanego przez polską firmę - Nagaba.

Opóźnienia w produkcji kombinezonów

Jednym z głównych zimowych tematów są także kombinezony skoczków narciarskich. Okazuje się, że pandemia koronawirusa nie uderzyła mocno w jedną z dwóch głównych firm produkujących materiał na kombinezony, ale nie wszystko przebiega zgodnie z planem. - Do tej pory nie mieliśmy żadnych dużych problemów związanych z Covid-19. Mamy bardzo niski wskaźnik infekcji w naszym mieście i całej okolicy. Z drugiej strony oczywiście napotkaliśmy kilka opóźnień na różnych etapach naszej produkcji materiałów. Wszystko dlatego, że wiosną niektóre części przemysłu zostały całkowicie zamknięte przez lockdown. Mogliśmy więc do tej pory zaoferować tylko część naszej nowej produkcji, ale pozostała część zostanie przygotowana w niedługim czasie - mówi Sport.pl Wolfgang Meininger, właściciel niemieckiej firmy.

Jednym z głównych tematów wśród kibiców są oczywiście kolory kombinezonów, bo to najłatwiej rzuca się w oczy. - Mamy do wyboru około 10 różnych kolorów i staramy się przygotować jak najlepiej, by nie było wśród nich złego materiału. Trudno odpowiedzieć, który z nich będzie najpopularniejszy zimą, ale my mamy już swoje typy. Wszystko pokaże przyszłość - dodał.

Zimą z wyższych belek? Nowe przepisy uderzają w kombinujących skoczków

W sezonie 2020/2021 zmienia się także rodzaj wszywania nogawek do kombinezonu. Od teraz muszą one być wszywane prosto, a nie jak do tej pory pod kątem. Sprawiała to, że w przedniej części kroku kombinezonu robiło się dużo pustej przestrzeni, co tworzyło większą powierzchnię nośną, a przez to skoczkowie mogli latać nieco dalej. Przypuszcza się, że zmiana ta może wpłynąć na wysokość najazdów, bo w nowych kombinezonach lata się odrobinę krócej - tak przynajmniej uważają niektórzy skoczkowie. - My uważamy, że uzyskanie szczegółowych informacji na temat wyników zajmie nam jeszcze trochę czasu. Przepis został wprowadzony po to, by wyeliminować pomysły sportowców i trenerów, którzy chcieli uczynić skoki maksymalnie ekstremalnymi. Na razie jednak wszyscy skupiają się na dopasowaniu części krokowej kombinezonu, która nie będzie pozwalała na tak duże rozciąganie jak wcześniej. Efektem zmian będzie oczywiście mniejsza powierzchnia nośna - dodał Wolfgang Meininger.